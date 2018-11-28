Инсайд: кто может стать победителем «Золотого мяча-2018»
- 28.11.2018, 18:11
Журналист издания Onda Cero назвал имя возможного обладателя награды.
Журналист Onda Cero Эктор Фернандес поделился инсайдом о победителе «Золотого мяча» по итогам 2018 года, пишет «Трибуна».
«Модрич выиграет «Золотой мяч», Криштиану будет вторым, а Гризманн – третьим», – сказал Фернандес в передаче Radioestadio в эфире радиостанции.
Гала-вечер премии, вручаемой журналом France Football, состоится 3 декабря.
Модрич – обладатель премии лучшему игроку мира The Best за 2018 год. Ее вручает ФИФА.