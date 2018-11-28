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Инсайд: кто может стать победителем «Золотого мяча-2018»

  • 28.11.2018, 18:11
Лука Модрич

Журналист издания Onda Cero назвал имя возможного обладателя награды.

Журналист Onda Cero Эктор Фернандес поделился инсайдом о победителе «Золотого мяча» по итогам 2018 года, пишет «Трибуна».

«Модрич выиграет «Золотой мяч», Криштиану будет вторым, а Гризманн – третьим», – сказал Фернандес в передаче Radioestadio в эфире радиостанции.

Гала-вечер премии, вручаемой журналом France Football, состоится 3 декабря.

Модрич – обладатель премии лучшему игроку мира The Best за 2018 год. Ее вручает ФИФА.


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