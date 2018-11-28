Что ждет белорусов на украинской границе и за ней 28.11.2018, 18:16

1,060

Репортаж с белорусско-украинской границы.

С девяти утра 28 ноября в десяти областях Украины введено военное положение, в том числе — и в соседней с Гомельской Черниговской области. Что сегодня происходит на границе и что — за ней? Стоит ли ехать туда белорусам или лучше повременить? Tut.by прошел пограничный контроль и… увидел, что ничего не изменилось.

В среду утром в пункте пропуска «Новая Гута» немноголюдно. Перед нами лишь несколько фур, микроавтобус, да пара легковушек. Говорят, так же, как в любой будний день.

В одной из машин сразу три поколения: четверо взрослых и девочка-школьница. Цель своего визита в соседнюю страну гомельчане не скрывают: посмотреть автомобиль на СТО дилерского центра (он еще на гарантии), а затем посетить черниговский рынок.

— Не боитесь? Военное положение ведь.

— Ну военное положение — это еще не война.

— А вы что, боитесь? — подключается к диалогу другой водитель. — Ну вы и смешные. Кому мы там нужны? Езжайте и даже не переживайте. «Война» только по телевизору, а тут все спокойно.

Микроавтобус с «тройкой» в номере [гомельский регион] везет этим утром местную профсоюзную делегацию на встречу с черниговскими коллегами.

— У нас поездка в рамках международного сотрудничества. Запланировали мы ее давно и отменять в связи со всеми этими событиями не стали. Украинские коллеги заверили нас, что все будет хорошо, — улыбаются девушки.

Через 15 минут мы уже на нейтральной территории. Впереди — пункт пропуска «Новые Яриловичи».

И что? Украинские таможенники нашу машину даже не досмотрели. А пограничники в ответ на вопрос о военном положении лишь улыбнулись и пожелали счастливого пути.

В ближайшем от границы населенном пункте — селе Новые Яриловичи — сегодня, как и вчера, все идет своим чередом. В магазине никто последние события не обсуждает. «Устали, — отмахиваются местные. — Да и что толку? Ну какое-то военное положение — и что?».

Напомним, с 9.00 утра сегодняшнего дня военное положение введено в следующих областях Украины: Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Запорожская, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива. Оно продлится 30 суток.

Что такое военное положение и что оно означает для жителей Украины?

— Военное положение, скорее всего, касается вопросов управления и мобилизации власти на местах, и никакого отношения к режиму пребывания иностранцев не имеет. Очевидно, будут приняты определенные мероприятия в тех силовых структурах, которые контролируют порядок на улице, прохождения границы. Думаю, туристы не почувствуют особых изменений… Белорусы как ездили, так пусть и ездят в Украину. Есть выражение, которое очень люблю: «Если ведут себя прилично, то — пожалуйста», — пояснял TUT.BY чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.