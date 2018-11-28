Как воруют в Кремле Геннадий Гудков

28.11.2018, 18:26

Геннадий Гудков

Вот такое развитие экономики.

Фейсбук спрашивает меня, когда я начинаю что-то писать: «Что у Вас нового?» Всегда теряюсь, потому что ничего нового в стране не происходит. Как сказал классик более 200 лет назад: «Воруют!»

Недавно начались разоблачения в самом Кремле. Оказывается, деньги крали на строительстве и реставрации «царских палат» и мест отдыха самого Путина. Кражи из бюджета организовывали ФСО и Минкультуры (оно же «прачечная», ну, дальше вы сами знаете). Схема проста, как воровство других бюджетных средств: откаты в 50% на сметах, завышение стоимости оборудования в 2-3 раза, а иногда аж в 10 раз!!!

Просто представьте, что бюджет, который воровское государство собирает через всё повышающиеся налоги на Ваши земельные участки, дачи, квартиры, машины, на бензин (в его цене с 1.01.19 будет уже 71% налогов), ЖКХ и т.д. и направляет на развитие экономики, разворовывается самим государством более чем на половину. То есть вместо 2-3 дорог(мостов, школ, клубов, больниц, остановок, тротуаров, льготных лекарств и школьных завтраков— список можете продолжить сами) страна получает в лучшем случае одну.

Вот такое развитие экономики. Стоит ли после этого удивляться, что экономика в России стагнирует и валится, а число только легальных миллиардеров растет как на дрожжах? Про нелегальных я даже не говорю, их точно не меньше сотни, вспомните хотя бы последний «панамский скандал», который «подарил» нам подпольного долларового миллиардера с виолончелькой, друга Путина Ролдугина ($ 2 млрд.) А сколько таких «кореек»(читай «Золотой теленок») прячет в потайных местах сундуки с золотом, впахивая на «галерах государевой службы»? Добавьте сюда ежегодное бегство из страны многих ДЕСЯТКОВ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, и Вы получите полную картину грабежа России нынешним режимом.

Вот в этом разграблении страны и народа — вся суть и соль путинского режима. Страна оккупирована (пора вводить понятие «внутренняя оккупация»), почему бы ни пограбить? Ну, а уж аппетит приходит во время еды, то бишь масштабных хищений и коррупции. Народ обворован и нищает. Спросите, что делать?

Просыпаться, трезветь, выключать зомбоящик и мирно выходить на улицы, чтобы дать понять власти: пора ей уходить подобру-поздорову. Похоже, больше ничего нам не остается, сменить режим путем честных выборов уже практически невозможно. На выборах мы с Вами можем одерживать только локальные победы, которые тоже ослабляют режим, но не меняют его сути. Как строить новую власть без коррупции, известно уже очень давно. Поверьте, на этом пути нет никаких секретов. Возьмите хотя бы Финляндию, нашу бывшую окраину, добившуюся выдающихся успехов в построении честной, регулярно сменяемой власти и одного из лучших социальных государств в мире.

Кстати, ряд правозащитников и общественных деятелей намерены организовать в Москве «Марш за мир. Против насилия» (я в участвую в Оргкомитете акции). Марш и митинг поддерживают все прогрессивные силы страны.

Рассчитываем организовать его 16 декабря: в соответствии в плохим, но законом РФ подадим заявку на его проведение в установленные сроки. Надеемся, у власти хватит ума не превращать Марш в «несанкционированный». Поэтому следите за нашими сообщениями. И читайте, как в Кремле воруют Ваши деньги.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»