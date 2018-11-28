Криптовалютный рынок подорожал на $18 миллиардов за сутки 28.11.2018, 19:05

Цена большинства цифровых денег увеличилась более чем на 10%.

В среду, 28 ноября, большинство криптовалют находятся в «зеленой зоне», цена биткоина выросла на 13%, до $4225, XRP подорожал на 12%, до $0,39, Ethereum — на 14%, до $119. Общая капитализация блокчейн-индустрии увеличилась с $120 млрд до $138 млрд — на 15%, передает РБК.

Многие альткоины значительно выросли в цене за последние сутки: курс Stellar и Litecoin поднялся на 17%, Monero — на 18%. Цена Tron увеличилась на 28%. Общий объем торгов увеличился на 5% — с $18 млрд до $18,9 миллиардов.

Стоимость форка Bitcoin Cash Bitcoin SV за последние несколько часов увеличилась на 25%, утром она опустилась до $80, но к вечеру вновь поднялась к отметке в $100.