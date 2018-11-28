МИД Беларуси получил ноту посольства РФ по поводу высылки Анны Красулиной 2 28.11.2018, 19:25

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Покинуть страну она должна до 30 ноября 2018 года.

МИД Беларуси получил ноту от посольства России по поводу высылки пресс-секретаря ОГП, гражданки России Анны Красулиной. Об этом tut.by рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ноту посольство России направило в МИД Беларуси на днях. Сотрудники посольства встречались с Красулиной 26 ноября, после того, как получили ее заявление.

— Мы направили обращение в МИД с просьбой учесть все гуманитарные обстоятельства дела Красулиной при рассмотрении заявления об отмене решения о высылке, — рассказал пресс-секретарь российского посольства в Беларуси Алексей Москалев. Он также добавил, что российская сторона рассматривает Красулину не как политического деятеля, а как российскую гражданку, которой посольство должно при необходимости оказывать правовую помощь.

В МИД Беларуси подтвердили, что ноту посольства России получили.

«Этот вопрос будет рассматриваться в установленном законом порядке компетентным ведомством нашей страны», — сказали в пресс-службе МИД.

Сегодня же стало известно, что Анна Красулина подготовила жалобу на решение о высылке, которую подала в ГУВД Мингорисполкома. Если там решение о высылке не отменят, пресс-секретарь ОГП пойдет в суд.

«Я обязательно подам в суд, если городское УВД не отменит решение о высылке. Но снова не буду торопиться — потому что на это время мне должны предоставить отсрочку высылки. Учитывая, что у меня действительно все здесь — и дом, и семья, и родители — и ехать мне некуда, мне нужно время, чтобы найти место, где я могла бы провести этот год. Сбережений у меня нет, мне нужно будет работать — чтобы, во-первых, просто было, на что жить, а во-вторых, мне хотелось бы за этот год получить новый опыт и знания, которые были бы полезны в будущем не только мне, но Объединенной гражданской партии, пресс-секретарем которой я работаю», — рассказала Анна Красулина.

В своей жалобе Красулина пишет, что считает решение о высылке необоснованным и незаконным. Она указывает, за годы жизни в Беларуси у нее сложились все семейные и социальные связи, здесь она имеет собственность и средства к существованию. Никаких подобных связей у нее нет ни в одной другой стране, в том числе в стране гражданства — России.

«Я никогда не намеревалась выезжать на постоянное жительство в другую страну.

Выдворение меня из Беларуси означает, что поддержание этих связей будет существенного ограничено. Значит, ограничиваются мои права на личную жизнь и на семью, гарантированные Конституцией Республики Беларусь (статьи 28 и 32) в равной степени как гражданам Беларуси, так и иностранным гражданам (ст. 11 Конституции), а также статьями 17 и 23 Международного пакта о гражданских и политических правах (далее также — Пакт) — международного договора, ратифицированного и вступившего в силу для Беларуси в 1973 году», — говорится в жалобе активистки.

Анна Красулина также обращает внимание на то, что положение статьи 65 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее — Закон), по которому иностранец может быть выслан из Беларуси в интересах общественного порядка, должно применяться только при условии, что существует реальная (а не предполагаемая) угроза общественному порядку в государстве в связи с его пребыванием здесь. При этом защита общественного порядка не может быть достигнута менее ограничительными мерами, а высылка действительно необходима.

«Полагаю, что указание в статье 65 Закона, что иностранец может быть (а не должен быть) выслан, обязывает должностное лицо органа, принимающего решение, оценить баланс угрозы для интересов государства и общества, с одной стороны, и степени вмешательства в права человека, который подлежит высылке, и применить эту норму пропорционально. Однако в постановлении о высылке меня из Республики Беларусь не обосновано, какую реальную угрозу общественному порядку несет мое проживание в Беларуси и почему необходимым является именно мое выдворение за пределы страны, влекущее ограничение конституционных прав. Значит, норма статьи 65 Закона применена неверно», — считает пресс-секретарь ОГП.

Красулина просит ГУВД Мингорисполкома отменить постановление от 13.11.2018 о высылке Беларуси, вынесенное УВД администрации Московского района Минска, а на время обжалования решения высылку приостановить. Выехать из страны, напомним, Красулина должна до 30 ноября. На рассмотрение жалобы у УВД, по закону, есть месяц. На это время высылку должны приостановить.

Напомним, 13 ноября Анну Красулину вызвали в РУВД Московского района Минска, где вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна до 30 ноября 2018 года. Причина высылки в том, что Красулина неоднократно — трижды — привлекалась к административной ответственности, из них дважды — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, один раз — за неоплаченный в автобусе проезд. Все штрафы активистка погасила, но в уведомлении было сказано: «Выслать в интересах общественного порядка».