Максим Скавыш: Надеюсь, на «Види» придет больше болельщиков, чем на «Луч» 28.11.2018, 19:32

Максим Скавыш

Нападающий БАТЭ заявил, что у него боевое настроение в преддверии матча в Лиге Европы.

Нападающий БАТЭ Максим Скавыш поделился ожиданиями от матча группового Лиги Европы против «Види», передает «Трибуна».

– Как настроение?

– Настроение боевое. Все понимают значимость матча. Нам нужно добиться положительного результата. Мы играем дома, при родных болельщиках. Настраиваемся на сто процентов.

– Ты лучший игрок чемпионата по голам после выходов на замену. Как будет завтра?

– Не знаю, как ответить. Я хочу забивать всегда: и когда выхожу в основе, и когда на замену. Завтра увидите, как я выйду, и получится ли забить.

– Игру БАТЭ и «Луча» посетили 2300 человек. В четверг погода еще суровей. Как думаете, придут люди?

– Надеюсь, придет больше. Это другой турнир. А нам завтра очень нужна поддержка. Поэтому хочу пригласить наших болельщиков прийти и поддержать нас, – сказал Скавыш.