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Нефть Brent снова опустилась ниже $60 за баррель

  • 28.11.2018, 19:37

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду из-за данных о росте коммерческих запасов в США.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 по минскому времени подешевел на 2,58% - до $59,56 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 3,577 млн баррелей, до 401,5 млн баррелей - минимума с февраля. Таким образом, рост продолжился десятую неделю подряд. Однако с учетом сезонности запасы близки к среднему уровню за пять лет. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 430 тысяч баррелей.


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