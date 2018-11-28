БелЖД перед Рождеством запустит дополнительные поезда 28.11.2018, 19:44

В международном сообщении дополнительно назначено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам.

Перед праздниками, с 22 декабря в этом году и по 12 января следующего года железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает периодичность курсирования поездов в международном и межрегиональном сообщениях, передает «Белсат».

В международном сообщении дополнительно назначено 18 поездов по наиболее востребованным маршрутам: Минск-Москва-Минск, Минск-Санкт-Петербург-Минск, Москва-Брест-Москва, Санкт-Петербург-Москва, Гомель-Сновск-Гомель, Минск-Вильнюс-Минск, сообщает пресс-служба железной дороги.

В межрегиональном сообщении во время рождественских и новогодних праздников будет курсировать 120 дополнительных поездов, которые соединят столицу с областными центрами.

Работа по назначению дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях продолжается.