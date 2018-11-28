В Крыму арестовали всех моряков с задержанных РФ украинских кораблей 28.11.2018, 19:46

Всем 24 украинцам назначен арест до 25 января.

В Симферополе «суд» 28 ноября арестовал девять из 24 моряков с украинских кораблей, задержанных Россией в Черном море, передает interfax.ru.

В среду были арестованы Олег Мельничук, Владимир Лисовой, Евгений Семидоцкий, Андрей Шевченко с буксира «Яны Капу»; Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко и Андрей Драч (его называют сотрудником СБУ) с катера «Никополь»; Денис Гриценко и Юрий Безъязычный с катера «Бердянск».

Остальные 15 человек были арестованы накануне. 12 моряков предстали перед «судом» в Симферополе. Троих раненых, находящихся в больнице, арестовал суд в Керчи — по данным «Новой газеты», им не дали воспользоваться услугами независимых адвокатов.