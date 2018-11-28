Экзитполы: Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии 1 28.11.2018, 19:56

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Саломе Зурабишвили

В Грузии проходит второй тур президентских выборов.

По данным экзитполов на президентских выборах в Грузии лидирует Саломе Зурабишвили. К такому выводу пришли эксперты исследовательских организаций Edison Research и Gallup International, передает РБК.

По данным Edison Research, проводившей опросы избирателей по заказу телекомпании «Рустави 2», Саломе Зурабишвили набрала 55% (914 тыс.) голосов во втором туре выборов президента Грузии, у Григола Вашадзе — 45% (749 тыс.). Разница между двумя кандидатами в президенты составляет 165 тыс. голосов, погрешность исследования — плюс-минус 3%.

Согласно опросам Gallup, Зурабшвили набрала 58%, Вашадзе 42%. Результаты экзитполов, полученные этой организацией, были оглашены в прямом эфире телеканала «Имеди».

Избирательные участки на территории страны работали с 08:00 утра до 20.00 вечера по тбилисскому времени (отличатся от минского на час в большую сторону — прим.). За рубежом голосование продлится до 24:00 по местному времени каждой страны.