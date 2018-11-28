Навальный запускает «Умное голосование», чтобы победить «ЕдРо» 1 28.11.2018, 20:15

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Алексей Навальный

Оппозиционер предлагает объединиться и голосовать за того кандидата, у которого больше всего шансов обойти «Единую Россию».

Российский оппозиционер Алексей Навальный в среду, 28 ноября, объявил о запуске проекта "Умное голосование".Его цель - победить "Единую Россию" (ЕР) на региональных выборах, например, в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году.

Политик посчитал, что "Единая Россия" всегда занимает первое место с результатом в 30-35 процентов, а остальные голоса распределяются по нескольким оппозиционным кандидатам. Навальный предлагает им всем объединиться и проголосовать за того оппозиционного кандидата, у которого больше шансов на победу.

По расчетам Навального, для того, чтобы оставить "Единую Россию" на втором месте, необходимо, чтобы за одну фамилию проголосовали "три процента от общего списка избирателей из тех, кто раньше вообще забил на выборы и не ходил, плюс треть от тех, кто и так ходил раньше и голосовал против ЕР".

Кандидата с наибольшими шансами на успех будет определять сама команда Навального на основании "честного и объективного анализа". "Партии договориться не смогут и не станут. А мы договоримся. По крайней мере, попробуем", - заявляет оппозиционер.