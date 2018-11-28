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Будславский фест включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия

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  • 28.11.2018, 20:19

Будславский фест — это один из символов белорусской идентичности.

Будславский фест внесен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает МИД.

«Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО сегодня в ходе 13-й сессии единогласно принял решение о включении белорусского элемента нематериального культурного наследия «Торжество в честь почитания Иконы Матери Божьей Будславской (Будславский фест)» в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», - рассказали в пресс-службе.

Будславский фест — это один из символов белорусской идентичности, торжество, которое происходит в атмосфере всеобщего уважения и дружбы, объединяет различные группы людей, независимо от их религиозных взглядов, социального статуса и гендерных различий.


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