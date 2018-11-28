Белорусские чиновники врали представителям ЕС и Amnesty International 1 28.11.2018, 20:57

Европейские дипломаты и правозащитники возмущены очередной казнью двух человек в Беларуси.

Белорусские чиновники врали представителям ЕС и Amnesty International про возможную отмену смертной казни? Такой вывод можно сделать из недавних заявлений европейских дипломатов и правозащитников.

В Беларуси казнили еще двух человек. Помимо обычного в таких случаях осуждения, в официальных заявлениях европейцев можно заметить возмущение из-за того, что их обманули.

«Мы были потрясены. Буквально несколько недель назад мы были с визитом в Беларуси, где обсуждали с властями их возможные шаги к отмене смертной казни», - говорится в заявлении Мари Стразерс, директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«Применение смертной казни противоречит заявленной Беларусью готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом», - отметила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Адам Казновкий подтвердил корреспонденту Charter97.org, что представители белорусских властей во время двусторонних встреч демонстрировали стремление к прогрессу и к публичному обсуждению вопроса отмены смертной казни.

Один источник, знакомый с содержанием переговоров между европейцами и официальным Минском, сообщил, что ранее в ответ на предложение ввести мораторий на применение смертной казни белорусские чиновники ответили, что этот вопрос слишком серьезный и такое решение можно принять только на референдуме.

В публичных высказываниях Лукашенко можно найти информацию и о переговорах о моратории на смертную казнь, и о, якобы, готовности провести референдум по этому вопросу.

В результате, никакого референдума проведено не было, а в этом году расстреляно уже четыре человека, что больше, чем в в 2017 году - такой вот результат переговоров о «прогрессе».

«Беларусь остается последней страной Европы, в которой применяется смертная казнь. Это является фундаментальной проблемой для Евросоюза», - заявил Адам Казновкий.

Пресс-секретарь заметил, что «на данный момент не может точно сказать, к каким именно последствиям» для Беларуси приведут недавние казни. Он напомнил, что ЕС сотрудничает с Беларусью во многих областях, включая, например, эффективное управление. Однако, вопрос моратория на смертную казнь будет постоянно подниматься на официальных встречах.

«Права человека будут основой в формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси», - заверил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Адам Казновкий.