Кремль приветствует наличие у пропагандиста Брилева гражданства Великобритании 2 28.11.2018, 21:01

1,430

Сергей Брилев

Пресс-секретарь Путина прокомментировал расследование Навального.

Наличие у ведущего «России 1» Сергея Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики», журналист ничего не нарушает.

Об этом заявил «Эху Москвы» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент Владимир Путин хорошо знает Брилева.

«В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны», — сказал Песков.

Он пояснил, что ведущий не является государственным служащим и на него не распространяются никакие ограничения.