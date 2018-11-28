Белорусы стали меньше есть и больше тратить на «коммуналку» 1 28.11.2018, 21:46

Практически вся зарплата белорусов уходит на еду и оплату услуг.

Согласно отчету Белстата, по итогам третьего квартала в этом году, белорусы увеличили расходы на коммунальные платежи, и в то же время существенно сократили расходы на продукты питания, передает «Белсат».

В начале текущего года расходы на продукты составляли около 40,8% в общей структуре распределения своего бюджета. А по итогам третьего квартала белорусы стали тратить на еду 37,4% своих доходов.

Вместе с тем выросли расходы населения на оплату услуг. Если в прошлом году белорусы тратили на эти нужды 23,9% своих финансов, то в третьем квартале этого года этот показатель вырос до 25,2%. В частности, увеличились расходы белорусов за «коммуналку» — с 5,9% в прошлом году до 6,1% в этом году, а также на медицинское обслуживание — 1,2% и 1,6% соответственно.