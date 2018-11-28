Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам 28.11.2018, 21:57

Магнус Карлсен

Норвежский гроссмейстер в третий раз защитил титул чемпиона мира.

Матч за шахматную корону, проходивший в Лондоне с 9 ноября, завершился победой норвежского гросссмейстера Магнуса Карлсена над Фабиано Каруаной из США на тай-брейке. Все 12 основных партий в матче принесли ничейный результат (6:6). В быстрые шахматы норвежец выиграл три партии подряд, передает РБК.

В 12 классических партиях контроль времени составлял 1 час 40 минут на 40 ходов. После этого каждому из соперников добавлялось по 50 минут на 20 ходов, а далее еще по 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. В рамках тай-брейка состоялись четыре партии с контролем времени 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход.

Карлсен завоевал титул чемпиона мира по шахматам в 2013 году, в индийском Ченнае отобрав корону у местного шахматиста Вишванатана Ананда. Через год они вновь сыграли в матче за чемпионский титул — на этот раз в Сочи, — и победу вновь одержал норвежец.

В ноябре 2016 года Карлсен во второй раз защитил свой титул, в Нью-Йорке одолев на тай-брейке Карякина. 12 классических партий завершились вничью (6:6). На тай-брейке Карлсен выиграл две партии в быстрые шахматы из четырех, не уступив ни в одной из них (3:1).

Каруана в марте 2018 года победил на турнире претендентов, прошедшем в Берлине. В 14 партиях американский гроссмейстер набрал девять очков.