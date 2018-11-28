В Минске впервые состоится забег Санта-Клаусов 6 28.11.2018, 22:15

Мероприятие планируется провести 15 декабря.

В праздничном марафоне Santa Run Minsk, который состоится возле Цнянского водохранилища, смогут принять все желающие. Предлагается выбрать одну из четырех дистанций – 1,5, 5, 10 или 15 километров, передает kp.by.

Трасса пройдет вокруг водоема, обязательное условие – наличие костюма Санта Клауса или другого праздничного наряда.

Чтобы зарегистрироваться на забег, нужно заплатить регистрационный сбор. Организаторы рассчитывают собрать не менее 500 участников. Все они получат новогодние открытки, которые смогут отправить близким, а спортсмены на 5, 10 и 15 километров также электронные чипы для точного определения потраченного на забег времени, питьевую воду, горячий чай с печеньем и мандаринами.