Пономарев: В январе в США обновится Конгресс, и уж тогда тема инцидента в Керченском проливе всплывет по полной 28.11.2018, 22:17

1,262

Москве этот инцидент аукнется.

Инцидент в Керченском проливе будет активно обсуждаться в Конгрессе США в январе 2019 года, когда обновится его состав, сказал в комментарии изданию "Горрдон" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Мне кажется, изначально инициатива во всей этой истории была не у России, а у Украины. По всей вероятности, украинское военное руководство пыталось напомнить миру о проблеме Крыма. И хотело усилить коалицию военно-политической поддержки, которая есть у Украины. Надо сказать, что эта задача была решена, так как по миру действительно прокатилась серьезная волна – многие страны отреагировали на этот инцидент. С другой стороны, нельзя сказать, что произошло что-то новое. РФ уже давно ввела "разрешительный принцип" прохода через Керченский пролив. Учитывая этот факт, вряд ли международное сообщество будет предпринимать какие-то серьезные меры. В то же время основные последствия этого инцидента России стоит ждать со стороны США. Ситуация в Керченском проливе усилила негативное отношение к РФ. Поэтому Москве этот инцидент аукнется", – отметил Пономарев.

По его мнению, российская агрессия в Керченском проливе не станет поводом для отмены встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

"Трамп сказал, что встреча с Путиным может быть отменена. Но я думаю, что она все равно состоится. Хотя сам факт, что Трамп об этом вспомнил, означает грядущие последствия для РФ. В январе в США обновится Конгресс, и уж тогда эта тема всплывет по полной. Так что Украину можно поздравить с хорошо проведенной операцией и последующим внешнеполитическим успехом. Моряков, думаю, рано или поздно обменяют. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло как можно раньше. Но не забывайте, что это война. А солдаты защищают интересы своей страны. Пристально внимание к судьбе этих людей, как минимум, гарантирует им достойные условия содержания. Россия постоянно берет заложников – тут опять же ничего нового с ее стороны нет", – подчеркнул Пономарев.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что оккупационная власть РФ захватила 24 военнослужащих Украины. При этом трое моряков ранены. "Суд" в Симферополе арестовал всех членов экипажей.

США, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Эстония и Польша осудили действия России, назвав их проявлением агрессии.

В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

В последний раз Путин и Трамп встречались 16 июля в Хельсинки. Их переговоры длились 2 часа 10 минут. Саммит "Большой двадцатки", где была запланирована встреча лидеров, пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря 2018 года. В то же время президент США Дональд Трамп заявил 27 ноября о возможной отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине в связи с агрессией РФ.