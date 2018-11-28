В Минске станет больше белорусскоязычных православных служб 2 28.11.2018, 22:42

Об этом сообщила активистка Наталья Гаркович после встречи с митрополитом Павлом.

В Беларуси скоро станет больше белорусскоязычных православных служб.

Об этом сообщила в Facebook активистка расширения белорусского языка в церквях нашей страны Наталья Гаркович по итогам встречи с митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, передает krynica.info.

«Митрополит полностью дружелюбно и с пониманием отнесся к проблеме, подчеркнул, что если люди хотят молиться по-белорусски, нельзя им отказывать, можно служить хоть каждое воскресенье. Спасибо ему большое», — отметила верующая.

В частности, с 16 декабря в 9:00 восстанавливаются белорусскоязычные богослужения в церкви в микрорайоне Сухарево на улице Янковского, 2.

Также 7 января в 9:00 праздничная Рождественская Литургия будет служиться в центре Минска — в Духовной академии.

Как добавила богослов Наталья Василевич, не исключено, что воскресные службы будут ежемесячно и в других, помимо Сухарево, храмах.