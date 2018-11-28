Курт Волкер: Германия должна остановить строительство «Северного потока-2» 28.11.2018, 22:55

Курт Волкер

В связи с керченским кризисом спецпредставитель США по Украине призвал ЕС и Германию усилить давление на РФ.

В связи с керченским кризисом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Европу ужесточить санкции против РФ. По его мнению, Германии следует остановить "Северный поток-2", передает DW.

В связи с эскалацией конфликта в Украине США призвали западных европейцев подумать о введении новых санкций в отношении России, а также более последовательно применять уже действующие штрафные меры. Об этом заявил в среду, 28 ноября, в Берлине спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Кроме того, Волкер призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который "для России является политическим проектом", нацеленным на то, чтобы поставки энергоресурсов в Европу осуществлялись в обход Украины и стран Балтии.

Коснувшись недавнего инцидента в Черном море, Волкер обвинил Россию в намерении в одностороннем порядке и с применением силы установить контроль над Керченским проливом. По его словам, украинские суда намеревались пройти через пролив на основе двустороннего соглашения и, согласно данным украинской стороны, российская сторона была заранее предупреждена об этом. Украинские суда развернулись и отправились обратно после того, как Россия не разрешила прохождение через Керченский пролив. Российские военные корабли преследовали украинцев, атаковали их и захватили их суда. "Использование силы в данном случае не находит оправдания", - заявил Волкер.

По его словам, Украина вела себя сдержанно. "Нет провокации в том, что государство владеет военно-морским флотом и отправляет военные корабли из одного в другой свой порт. И происходит это, с правовой точки зрения, в его собственных территориальных водах", - отметил Волкер. Провокацией является захват Россией украинской территории, добавил он.