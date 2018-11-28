Реклама коттеджа в Дроздах: «Тут все как в сказке: направо пойдешь - на море попадешь» 1 28.11.2018, 23:08

Фото: realt.by

Цена жизни как в сказке — 1,67 миллиона долларов.

Обычно дома в Дроздах, где строились в основном чиновники, продают без привлечения внимания. Рекламные объявления составляются также сухо, как если бы хозяин дома давал комментарий в негосударственное СМИ.

«Коттедж для VIP», «живописное место», «ландшафтный дизайн», «хороший ремонт» — это стандарты, а за подробностями обращайтесь в агентство. Но, как оказалось, бывают и исключения, пишет tut.by. Смотрите, как рекламируют особняк на улице Тихой.

Фото: realt.by

«Предлагаем лучшее место для жизни — коттедж в Дроздах. (…) Здесь все как в сказке: направо пойдешь — на море, пляж и парк попадешь, налево пойдёшь — в яркую кипучую жизнь спортивно-развлекательного центра Минска попадешь. В окно выглянешь — над всей жизненной суетой — золотые кресты на куполах церкви» (стиль, пунктуация и авторская рифма объявления сохранены. — Прим.).

Дальше идет не менее воодушевленное описание дизайнерского ремонта, где паркет называют «великолепным», плитку — «изысканной», а сауну, бассейн и французский мраморный камин наделяют способностью «поддержать высокий жизненный тонус и поднимать настроение».

Фото: realt.by

Фото: realt.by