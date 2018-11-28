Глава Пентагона: Словам Москвы нельзя доверять 1 28.11.2018, 23:27

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Джим Мэттис напомнил, что Россия захватила украинские суда, нарушив тем самым договор с Киевом.

Министр обороны США Джим Мэттис заявил в среду, что, захватив три корабля украинских ВМС, Москва нарушила условия договора с Киевом, передает «Голос Америки».

Это является еще одним доказательством того, что Москве нельзя доверять, подчеркнул Мэттис.

«Если вы вспомните о том, что между двумя странами было заключено соглашение... это просто показывает, что сейчас словам России нельзя доверять», — заявил глава Пентагона, беседуя с журналистами.