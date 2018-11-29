Белорусский предприниматель уже 10 дней держит голодовку протеста 4 29.11.2018, 8:11

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Анар Иванов

Фото: svaboda.org

Он решился на смелый шаг из-за нескольких причин.

Еще висит вывеска «Ирис», но парикмахерская уже не работает, 9 сотрудников уволили, в помещении сейчас — только владелец бизнеса. Уже 10 дней Анар Иванов держит голодовку. Он решился на этот отчаянный шаг из-за нескольких причин, сообщает «Белсат».

«Во-первых, помещение они не ремонтируют как собственники, и оно уже разваливается, во-вторых, они аренду поднимают не по-человечески в любой момент…» — рассказывает Анар Иванов, индивидуальный предприниматель.

И третья причина также касается помещения на Московском проспекте 66, которое предприниматель арендует уже 20 лет. Его собственник — Витебский горисполком, которому, как полагает наниматель, недвижимость перешла в результате коррупционной схемы.

«Этим помещением ранее владел «Гарант», оно ему досталось еще при Советском Союзе. От приватизации они отказались в пользу государства. Хотя логичнее быть собственником и не платить аренду», — добавляет предприниматель.

Добровольный отказ от собственности и бесплатную передачу помещения Анар Иванов считает коррупционной схемой, именно поэтому он решил обратиться в суд с иском о непризнании такой государственной регистрации. Но документы вернули в связи с отсутствием фактов. А месяц назад бизнесмен получил другие документы… о банкротстве своей фирмы.

«Фонд социальной защиты подал из-за старого долга 2015-2016 года. Я не выплачивал, я не мог выплачивать, потому что я переходил в другую деятельность — открывал парикмахерскую», — говорит Анар Иванов.

Тогда этот долг заморозили, а теперь, кроме суммы долга, насчитали немалую пеню.

«С 1996 года все оплачено, а тут они не пошли мне навстречу — нужно обанкротить человека, всех выгнать на улицу», — говорит предприниматель.

Об основаниях такого решения мы спросили того, кто признал предприятие Иванова банкротом.

«Он работал и в то же время декларацию не подавал, долг не выплачивал, ни одной копейки на счет не положил. У него долгов полно, а он ни одной копейки не клал на счет. Он клал на какую-то личную карточку, перечислял, куда считал нужным», — комментирует Евгений Бирюков, консалтинговая компания «Финансгруп».

Две стороны — две правды. Но стоит ли искать компромисс?

«Вместо того, чтобы государство помогло малому бизнесу, может, простило бы какие-то долги, поддержало освобождением от налогов, чтобы предприниматель мог развивать свой бизнес, создавать рабочие места, государство что делает? Наезжает, препятствия различные создает», — поясняет правозащитник Павел Левинов.

Правозащитник считает, что в этой ситуации голодовки Иванова не поможет, как и две предыдущих.