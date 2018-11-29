Налоговики стали в два раза чаще интересоваться источниками доходов белорусов 11 29.11.2018, 8:23

Власти ищут живущих не по средствам.

В Беларуси налоговики ежегодно просят подтвердить доходы в среднем у 20−25 тысяч физлиц. Но около 5 тысяч человек не удается пояснить превышение расходов, им производят доплату подоходного налога. По сравнению с 2013 годом число тех, к кому возникают вопросы со стороны налоговиков по расходам и доходам, выросло почти в 2 раза. Ранее в МНС заявляли, что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам».

Сайт tut.by посмотрел, как за последние годы изменилось число белорусов, которые попали в поле зрения налоговиков из-за солидных расходов, которые были заметно выше доходов.

В каких случаях налоговики могут попросить подтвердить доходы?

Напомним, в Беларуси с 15 июля 2017 года вступили в силу изменения по декларированию физлицами доходов и имущества. Теперь налоговая может проводить сопоставление сумм расходов и доходов физлица как за полный календарный месяц, так и за истекший период нынешнего года.

Проверяют декларированные доходы и имущество налоговики по данным, которые указаны физлицами в декларации, и информации, имеющейся в налоговом органе.

При сопоставлении сумм расходов и доходов физлица к его расходам относятся деньги на покупку минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Если кто-то будет не согласен с размером расходов на уровне бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, то нужно будет написать заявление в налоговую с информацией о средствах, фактически израсходованных физлицом на эти цели.

Предоставлять декларацию о доходах и имуществе нужно только по письменному требованию налоговиков. Раньше — также по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемому по письменному запросу КГК, МВД, органов государственной безопасности и прокуратуры, то есть фактически по любым основаниям.

При этом у налоговиков должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 250 базовых величин (не меньше 6125 рублей).

Запросить декларацию могут и по письменному запросу КГК, МВД, органов государственной безопасности, органов прокуратуры и СК, но в связи с ведением административного процесса, а также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях.

Сколько нужно заплатить, если не получится подтвердить доходы?

Если не получится пояснить налоговикам происхождение доходов, которые превысили расходы, то нужно заплатить повышенный подоходный налог — по ставке 16% — от разницы между фактическими расходами и официальными доходами.

В первую очередь налоговая сопоставляет доходы и расходы тех, кто покупает (строит) дорогие квартиры и дома, а также приобретает автомобили.

Напомним, в налоговых органах работает автоматизированная система, которая позволяет сопоставлять информацию о том, сколько человек зарабатывает и сколько тратит. Например, в базе содержится информация о зарплате по основному месту работы, о полученных из-за границы денежных переводах, теперь к ней добавятся еще и сведения о кредитах и о покупке валюты. Кроме этого, база «видит» дорогостоящие покупки: квартиры, дома, транспортные средства, гаражи.

При этом в Беларуси с 1 января 2021 года будет изменен порядок представления сведений о доходах граждан, сообщили в управлении перспективного развития и информационной открытости МНС. При этом порядок и сроки представления таких сведений будут установлены правительством. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

Как изменилось число тех, к кому у налоговиков есть вопросы

В 2017 году налоговики проверили около 17 тысяч человек, у которых расходы превышали доходы. Больше 3 тысяч белорусов в прошлом году не смогли рассказать налоговикам, где взяли деньги на покупку имущества. Им пришлось уплатить подоходный налог в 4,8 миллиона рублей.

В 2014 году налоговые органы проверили почти 22 тысячи человек, у которых расходы оказались больше, чем доходы. Всем им пришлось заполнить декларации о доходах и имуществе. С тех, кто не смог доказать, что тратил только честно заработанные деньги, взыскали налог. В итоге, по информации Министерства по налогам и сборам, в бюджет доначислено 17,5 миллиарда неденоминированных рублей.

В 2013 году декларации о доходах и имуществе истребовали у более 14 тысяч человек, в казну они доплатили около 10 миллиардов неденоминированных рублей.

Больше всего тех, кого подозревали в жизни «не по средствам», оказалось в Гродненской (5,3 тысячи) и Витебской (чуть больше 4 тысяч) областях.