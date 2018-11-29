«Я вас не розумію»: командир украинского буксира потребовал у оккупантов переводчика 1 29.11.2018, 8:28

Старшина Олег Мельничук виновным себя не признал и готов отстаивать это в судах.

Командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина Олег Мельничук, вместе с другими украинскими военными моряками захваченный в плен российскими военными, в подконтрольном России суде, устроенном на оккупированной территории Украины в Крыму, воспользовался своим правом на переводчика с иностранного языка. Об этом рассказал адвокат Эдем Смедляев в эфире телеканала 112, передает liga.net.

По словам юриста, Мельничук сказал, что не полностью понимает русский язык и попросил переводчика. Переводчика предоставили.

Смедляев добавил, что Олег виновным себя не признал и заявил о готовности "отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе в судах".

Адвокат также рассказал, что россияне, составляя свои обвинения, нигде не указывают, что захватили украинских военных моряков - пишут просто "граждане Украины". Поэтому во всех заявлениях и документах Олег подписывается, указывая полностью свое звание и должность, акцентируя на том, что он не простой гражданин, а военнослужащий ВМС Украины.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков.

26 ноября за закон об утверждении указа президента Украины о введении военного положения в Украине проголосовали 276 депутатов.