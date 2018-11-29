С ветерком и матерком 7 Галина Сидорова, «Радио Свобода»

29.11.2018, 8:45

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ФОТО: INTERFAX

Война в стиле Путина.

Новый символ внешней политики режима: большой российский пограничный корабль под матерные излияния командира таранит маленький украинский буксир, попирая Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой любое судно имеет право на мирный проход через территориальное море другого государства даже без предварительного предупреждения. Не говоря уже о действующем межгосударственном соглашении, Договоре о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива, предполагающем свободу судоходства для торговых судов и военных кораблей РФ и Украины.

В какой-то момент могло показаться, что про Украину на верхних кремлевских этажах забыли, отдав ее на растерзание российским информационным войскам, которые делают это с упорством маньяка каждый день по всем федеральным каналам. Ан нет! Пропагандистами не обошлось. Впервые совершен акт агрессии под российским флагом с ранеными и пострадавшими, включая легкие нотки трагикомедии, без которых не обходится ни одна катастрофа в путинские времена: российские "морские волки" умудрились в пылу погони столкнуться друг с другом.

"Морской бой" продолжался 12 часов. За это время Путину наверняка не раз доложили о происходящем, у него была куча возможностей разрулить ситуацию, при желании даже связаться с Порошенко и сказать, к примеру: "Слушай, Петя, там твои нарываются, может, не надо? А то как бы чего не вышло…" Но проблема в том, что Путину-то как раз происходящее, скорее всего, нравится. Именно таким образом он занимается своим любимым делом последних лет – дразнит и троллит Запад: вот, мол, какой я крутой: хочу опоздаю на час, и вы все, как миленькие, будете меня ждать; хочу войнушку у себя на границе затею, и по большому счету вы ничего со мной, таким страшным и ядерным, не сделаете.

Зачем устраивать, да еще в канун встречи "Двадцатки", опасные игрища, исходом которых для России в любом случае станут новые санкции, а уж о снятии старых вообще придется забыть? Верный путинский мининдел Лавров по горячим следам все недвусмысленно разъяснил: "Ну и… насчет санкций. Я не знаю. Нас это уже давно перестало волновать". Естественно, перестало: "верхние кремлевские люди" уже не первый год находят варианты, как с санкциями жить не тужить, чего не скажешь о "простых россиянах", у которых в результате этих санкций то пенсии отнимают, то цены и налоги повышают, чтобы дыры в бюджете залатать.

Конечно, "морской бой" под Керчью дает еще и хороший повод расфокусировать внимание того самого 61 процента граждан, которые, согласно последнему опросу "Левада-центра", вроде как прозрели, решив, что Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, стоящие перед страной. При этом 41 процент респондентов уверен, что сегодня под руководством Путина "страна движется по неверному пути". Понятное дело, что не все эти граждане готовы выйти на улицу и протестовать. Но это те люди, которые способны "включить голову" и, вполне вероятно, поддержать тех, кто готов, – и осознания этого обстоятельства кремлевским политическим поварам вполне достаточно, чтобы задуматься, чем бы людей от крамольных мыслей отвлечь.

Ведь, когда снаряды кризиса рвутся все ближе, даже самый "промытый мозг" начинает складывать два плюс два. Взять хотя бы информацию, которой обывателей бомбардировали в последние месяцы и годы. Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий по прозвищу Вадик Всемогущий задержан по подозрению во взятках. На его счетах обнаружен миллиард рублей "неизвестного происхождения". Бывший глава Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов арестован в июле, ему предъявлено обвинение в коррупции. Начато новое уголовное дело в отношении подрядчиков ФСО и "Минкультуры" – речь идет о растрате 1,5 миллиарда рублей в ходе строительных работ в президентской резиденции "Ново-Огарево". Руководители компании "БалтСтрой", принадлежавшей задержанному миллиардеру Дмитрию Михальченко, и связанные с ними бизнесмены, как выяснили коллеги из РБК, похищали бюджетные средства на стройку и реставрацию 17 объектов госохраны по меньшей мере с 2007 года: завышали цены за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат "БалтСтрою" в размере до 50 процентов от суммы контракта.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин только что обнародовал результаты проверки "Роскосмоса": "Госкорпорация допустила многочисленные финансовые нарушения, в том числе воровство миллиардов рублей". В такой ситуации не удивляют ни "дырка" в космическом корабле, ни едва не погибшие при запуске из-за аварии ракеты космонавты, ни просыпавшиеся, словно звездный дождь, на землю 17 спутников, угробленные при неудачном запуске с космодрома Восточный ракеты "Союз". "Легкое" недоумение вызывает разве что до сих пор не задержанный и даже не уволенный господин Рогозин, под крылом которого творится все это космическое волшебство.

Не удивляет сообщение о сотне мостов, обвалившихся в России в уходящем году из-за хронического недофинансирования региональных дорожных фондов. Да и провалы в других областях воспринимаются как нечто само собой разумеющееся: чего стоят одни похождения гэрэушников, информацию о которых, оказывается, можно получить без особых затруднений из открытых источников! Государство, построенное на коррупции и всевластии одного человека с кучкой жадных прихлебателей, если уж начинает гнить и рушиться, то во всех местах одновременно.

Думаю, провоцируя Киев на обострение, Путин исходил из того, как действовал бы сам: ввод военного положения со всеми вытекающими последствиями – ограничение прав и свобод граждан, отмена выборов и т. п. Тем самым киевские власти, по задумке Кремля, были бы скомпрометированы перед своими друзьями на Западе. Но Киев уже давно не Москва: там объявили военное положение, но не отняли у граждан их права и свободы, равно как и законные выборы.

В 2008 году Путин позволил себе в разговоре с Джорджем Бушем во время бухарестской встречи Россия – НАТО прозвучавшую тогда более чем скандально фразу: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!" Верный Лавров вынужден был тогда оправдываться: мол, Путин имел в виду, "как формировалась нынешняя Украина в ее сегодняшних (теперь уже попранных Россией. – Г.С.) границах и сложности процесса ее демократического развития".

То, что кремлевский вождь ровно так об Украине и думает, подтвердилось в 2014 году. На самом деле, ввергая собственную страну в военные авантюры и прикрывая ими уродства созданной им же самим системы, Путин подталкивает Россию к тому, чтобы как раз несостоявшимся государством и стать. Избежать этого можно только в одном случае – если российские граждане признают несостоявшимся надоевший и явно засидевшийся в Кремле режим с его зарвавшимся лидером.

Галина Сидорова, «Радио Свобода»