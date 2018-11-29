«Народ выходит на протест, если он голодает» 7 29.11.2018, 9:10

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Белорусы возмущены повышением цен.

«Белнефтехим» продолжит повышать цены на бензин в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя концерна Владимир Сизов. В этом году стоимость топлива повышалась 24 раза, почти всегда — на одну копейку, сообщает «Белсат».

Действительно ли есть обоснование для следующих подорожаний, когда мировая цена на нефть опять резко упала?

Еженедельный скачек цены на бензин стал для белорусов уже обычным делом. Отмечают могилевские водители:

«Зарплаты не увеличиваются, а все дорожает».

«Еженедельно дорожает! То копейка, то еще копейка».

Тенденция продолжится и в следующем году. Ранее «Белнефтехим» объяснял — повышение обусловлено необходимостью компенсировать затраты нефтеперерабатывающих заводов на закупку сырья. Ярослав Романчук, экономист, президент Научно-исследовательского центра бизнеса:

«В Беларуси есть монополия «Белнефтепродуктов» и правительства. Поэтому то, что происходит, — это не свидетельство или отражение того, подешевеет нефть, или подешевеет газ. Это то, что себе в голову взяла монополия».

Между тем, за последние два месяца мировая цена на нефть успела упасть ниже уровня начала 2018-го года. Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата», объясняет:

«То, что нефть была дороже втрое, а теперь только вдвое, чем была полтора года назад, а топливо у нас все же не вдвое дороже, чем полтора года назад».

А поэтому увеличение цен все же было обосновано. Специалист добавляет: Беларусь имеет нефтяные субсидии из России, которые могли бы послужить более стабильным ценам на заправках. Но эти средства тратят на поддержку убыточных предприятий. В первом полугодии работали в минус и белорусские НПЗ. Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата»:

«Однако во втором полугодии ситуация обратная, они уже работают на прибыль. Сейчас нефть падает, стоимость топлива в Беларуси повышается, в мире падает намного медленнее, чем стоимость нефти, поэтому сейчас как раз у них доходы хорошие».

Но у «Белнефтехима» есть и другой известный аргумент для повышения цен: сравнительно дешевый бензин.

Цены на топливо в Беларуси (BR, состояние на 28.11.2018):

АИ-92 1,42

АИ-95 1,52

АИ-98 1,73

ДИЗЕЛЬ 1,52

Действительно, за исключением России, топливо в Беларуси до сих пор самое дешевое в Европе. В соседней Польше литр 95-го бензина стоит чуть более 5 злотых — то есть 2 рубля 85 копеек.

Другое дело, что за свой средний чистый заработок поляки могут себе позволить приобрести около 650 литров топлива в месяц, а белорусы, если руководствоваться статистикой «Белстата», — на 85 литров меньше. В Западной Европе цены еще выше, например, во Франции — € 1,60 за литр, где вследствие планируемого повышения акцизов на топливо прошли протесты. Жители Франции вообще за свой средний заработок могут приобрести 1400 литров. Могилевские водители говорят: «Народ выходит на протест, если он действительно голодает».