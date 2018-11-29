Украина сообщила в Гаагский трибунал о захвате кораблей Россией 5 29.11.2018, 8:59

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В Гааге рассматривается иск Киева к Москве.

Украина уведомила Арбитражный трибунал в Гааге, который рассматривает иск Киева к Москве о ситуации в Черном и Азовском морях, о захвате Россией украинских кораблей в районе Керченского пролива. Об этом информирует сайт Министерства иностранных дел Украины.

"Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты. Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский союз и Турцию, решительно осудили такие действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", – сказано в сообщении.

Захват украинских кораблей Украина расценила как сознательную и целенаправленную эскалацию со стороны России.

"Препятствование судоходству, неоправданно длительные остановки судов под флагами Украины и третьих стран... повлекли значительные экономические потери. Обращает на себя внимание, что объектом таких неоправданных остановок стали только суда, следующие в украинские порты, суда, которые двигались в российские порты в Азовском море, не претерпели подобных ограничений", – подчеркнули в МИД.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство в отношении РФ, которое рассматривает Арбитражный трибунал в Гааге. В иске суд просят "подтвердить права Украины как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в морских акваториях, предоставить Украине заверения и гарантии их неповторения и возместить Украине все нанесенные убытки". В декабре 2016 года был сформирован состав трибунала по этому делу.

В феврале 2018 года Украина просила арбитражный суд в Гааге подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

21 мая представитель президента Украины в парламенте, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко предположила, что решение будет вынесено в 2019 году.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл Крымский мост.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Задержаны 24 украинца, трое из них получили ранения.