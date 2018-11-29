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В Барселоне врачи и пожарные пошли на штурм парламента

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  • 29.11.2018, 9:20
Фото: Ana Jiménez

Граждане вышли на протест с требованием улучшить условия труда.

В Барселоне медики и пожарные пытались штурмовать парламент.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Люди требовали улучшить условия труда.

Около тысячи участников акции протеста пытались прорваться в здание через главный вход, однако полиция их оттеснила.

Медицинские работники в белых халатах держали плакаты с надписями "Меньше разговоров, больше ресурсов". Пожарные в коричневой защитной форме и желтых шлемах жгли файеры и сожгли прикрепленное к деревянному кресту чучело.

Союз работников первичной медико-санитарной службы объявил о забастовке на следующей неделе, которая продлится с понедельника по пятницу.

Союз пожарных Каталонии призвал выходить на демонстрацию после того, как с властью не удалось достичь согласия по оплате труда и количеству рабочих часов.


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