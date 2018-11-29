закрыть
29 ноября 2018, четверг, 11:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Самолет Трампа столкнулся с лайнером в Нью-Йорке

  • 29.11.2018, 9:51
  • 4,609

Личный самолет президента США получил повреждения.

Личный самолет президента США Дональда Трампа получил повреждения в результате столкновения с лайнером в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Как передает Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что речь идет не о «борте номер 1» ВВС США, которым пользуется президент, а о лайнере Boeing 757 компании The Trump Organization. Дональд Трамп не использовал этот самолет с момента вступления в должность президента. Самолет Трампа был запаркован и не использовался.

Вторым участником инцидента стал двухмоторный бизнес-джет с тремя членами экипажа на борту. Пострадавших нет. Точный характер повреждений устанавливается.

Трамп купил этот самолет в 2011 году за 100 миллионов долларов, напоминает агентство.


популярное за неделю

Мнение

Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь Наталья Радина
С России сползла маска гибридной войны
С России сползла маска гибридной войны Игорь Яковенко
А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко