Пропагандист на сковородке 8 29.11.2018, 9:55

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Что не так со вторым гражданством Сергея Брилева.

22 ноября ФБК опубликовал расследование о телеведущем и заместителе директора "России-1" Сергее Брилеве. Как утверждала команда Навального, у Брилева есть британское гражданство и квартира в предместье Лондона стоимостью в 700 000 фунтов стерлингов (66 млн рублей), пишет svoboda.org.

Несколько дней спустя телеведущий написал пост, в котором признал правоту ФБК - и заявил, что уведомлял начальство о втором гражданстве, а квартиру купил на честно задекларированные средства. Что до работы на телеканале, то он представляет собой частную компанию, а не государственную организацию, а значит, может нанимать иностранных граждан, пишет Сергей Брилев:

«Подтвердились мои опасения: расследовательские таланты Алексея Навального сильно преувеличены. Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал?

Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС.

Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.

Чистую правду сказала моя жена Ира: у нее британского гражданства нет.

Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам.

О каком «расследовании» идет речь? Мы никогда ничего не скрывали.

Вот, собственно и все.

Хотя нет, не все!

Я свою профессию люблю. При этом, понимаю: есть журналисты хорошие и плохие; как и юристы. А юрист Навальный повторил «утку» коллег с «Дождя» о том, что чета Брилевых пыталась подкупить стрингера. Но девушка после филиппик в мой адрес возьми, да и признайся, что нафантазировала. Кстати, молодец, что нашла в себе силы. Но какие же «молодцы» те, кто все это тиражировал!

И еще один момент из профессии. Навальный утверждает, что я пытался замять тему Петрова и Боширова. А ведь именно я спросил о них Путина, когда модерировал пленарное заседание Восточного экономического форума.

И в заключении – о том, что не дорасследовал А.А. Навальный. На днях в соавторстве с британским историком (да, признаюсь, Алексей Анатольевич!) я выпускаю книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Еще (сдаваться – так сдаваться) у меня есть почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса, а мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почетные граждане Монтевидео».

В Сети этот пост встретили ироничными комментариями - и заодно вспомнили других российских профессиональных телепатриотов, не пожалевших сил и денег на обустройство "запасных аэродромов".

Брилев целых 5 дней писал пост на фейсбуке. Неплохо — Смирнов (@sssmirnov) 27 ноября 2018 г.

Алексей Беляков

Спустя несколько дней Брилев решил, что лучше не отмалчиваться и не говорить, что его гражданство «вырвано из контекста». Признал наличие британского подданства. Но добавил, что об этом отлично известно его работодателям. Наверно, они и зарплату ему платят в фунтах, заботливые работодатели. А когда он улетает к себе домой, записав очередную программу ни о чем, ласково произносят: "Ушел по-английски".

Николай Травкин

5 дней раздумывал Брилев и решил пойти в признанку

Павел Крещишин

Этюд: "Пропагандист на сковородке"

Кирилл Шулика

Если так дело пойдет, то мы скоро узнаем, что в широких штанах политолога Матвейчева и писателя Проханова тоже лежат английские паспорта. А у тех, кто творцы поменьше, украинские.

2013 год. Владимир Соловьёв: "Просто забавно, как оппы любят двойное гражданство".



2018 год.

Брилёв — гражданин Великобритании,

Андреева — гражданка Черногории,

Соловьёв — ВНЖ в Италии и гражданство Израиля,

Познер — гражданство Франции,

Масляков — ВНЖ в Латвии — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 28 ноября 2018 г. Соловьев на озере Комо, Кисилёв в Майями, теперь ещё и Брилёв с апартаментами в Лондоне за $1 млн наличкой подданный Британии - это же прямая оккупация ГосТВ под маской патриотизма! — Николай Травкин (@Nitravkin) 22 ноября 2018 г.

Елена Рыковцева

Сергей Брилев оказывается не только верный подданный Владимира Путина. Он подданный английской королевы, и у него есть дом по месту ее правления. Владимир Соловьев живет не только в студии Останкино. Он основательно живет с семьей в Италии. И я не знаю, рискуют ли оба этих высокопоставленных сотрудника ВГТРК пить чай в компании третьего - Дмитрия Киселева - который сидит под санкциями в Коктебеле.

Константин Калачев

Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям, - заявил телеведедущий Сергей Брилев. Да мы как-то и не сомневались, что эти работодатели все и про всех знают. Это население иногда в неведении относительно тех или иных вещей, а вершители наши живут без иллюзий.

Павел Пряников

"Телеведущий ВГТРК Сергей Брилев подтвердил, что у него есть британское гражданство и дом в Лондоне". Патриотизм 80 уровня. А иностранный агент - все равно ты!

Если серьезно, то давно же известно, что надо не на их шлепанье языком отвлекаться, а смотреть, что у них за гражданство, где роднули учатся и живут, какой доход и жилье, и т.п.

С другой стороны, хорошая новость состоит в том, что раз у половины (или больше) чинуш и патриотов жизнь связана со странами НАТО, то никакой войны с Западом не будет. Все - понарошку.

Иван Усачев

Сергей Брилев признался, что он британский подданый. В этой связи предлагаю переименовать субботние «Вести» в «Вести Лондона», а ведущего называть в титрах Мистер Брилев. Со временем, учитывая особые заслуги перед Короной, ему присвоят рыцарский титул. Тогда надо будет писать - Сэр Сергей.

Федор Крашенинников

Внимание! Внимание!

Говорит Британия!

Тьфу, шучу!

Вы смотрите канал "Россия"!

Откомментировал пост и Алексей Навальный:

Подданный Королевы Елизаветы и (по совместительству) замглавы ВГТРК телеведущий Сергей Брилев понял, что прижали мы его крепко.

Это в Москве можно врать, о чем угодно. А в Лондоне и соседи есть. И круг общения: приличная, чистая публика. И пограничник на въезде. Как же совать ему в окошко свой британский паспорт, если ты публично от гражданства отрекся?

Поэтому неделю он молчал. В какой-то момент его жена заявила «Дождю», что никакой недвижимости в Лондоне семья Брилевых не имеет. Но взвесив «за» и «против», Сергей сделал решительный выбор в пользу Великобритании.

Написал пост о том, что «ха-хахаа. Да ведь я никогда и не скрывал. Все кругом знали о моем британском паспорте и лондонской квартире. Тоже мне расследование.»

Выводы:

1. Поддерживайте ФБК, ребята.

2. В России установлена настоящая колониальная администрация. И ее представителю плевать даже на мнение туземцев, главное, чтобы перед соседями по дому в метрополии не было неловко.

3. Всем СМИ это отличный мастер-класс на тему «чем отличается «жена опровергла» от «жена отрицает». Спасибо «Медузе». Они единственные написали так, как положено. Вранье чиновников должно выходить под заголовком «отрицает», а не «опроверг».

4. ФБК официально потребует от ВГТРК подписывать телеведущего Брилева «иностранный агент». А Минюст мы требуем признать все ВГТРК иностранным агентом, ведь там гражданин Британии оказывает существенное влияние на редакционную политику — целый замглавреда.

Как это всегда случается с расследованиями ФБК, не обошлось без комментариев, в которых Навального обвиняют в политическом заказе.

Георгий Бовт

О чем говорит история о ведущем с ВТРК Брилеве? Прежде всего, о том, что Леша Н. - сливной бачок конторы. И ее агент. НА случай чего. И всегда таким был ("надежда оппозиции", ага). А также о начале большой "Кампании борьбы с космополитизмом. Версия 2.0". Удар (а он спланирован в спецслужбах наверняка, в наиболее реакционной их части) по "двойным агентам в пропаганде" - лишь начало. Потом займутся владельцами иностранных счетов, теми, у кого родственники за границей, потом теми, кто туда вообще ездит. Ничего нового не придумали. Тот же совок. Осажденная крепость нуждается в капитальном ремонте.

PS Кстати, в рамках такой кампании, по логике, Серебренникова должны посадить

Никита Кричевский

Сергей Брилев, к которому я отношусь уважительно (в отличие, скажем, от предавшего меня его коллеги Соловьева), совершил своеобразный каминг-аут и признал наличие у него британского гражданства. Наверно, это стоило сделать, дабы не давать новый корм досужим сплетникам.

Но еще раз: Сергей в этой истории винтик, инструмент, накат идет на Добродеева. Если он не знал о британском подданстве Брилева - это плохо, но если знал и все равно выпустил одним из ключевых пропагандистов - это уже удар по президенту. Именно так сегодня преподносится история с Брилевым, Соловьевым, Киселевым, хоть это и абсурдно.

В чем провинился Добродеев? А ни в чем.

Во-первых, идет жесточайшая схватка за бюджетное бабло, и Добродеева нелишне слегка подвинуть.

Во-вторых, Добродеев не раз говорил, что устал, так не пора ли? К тому же Добродеев - одна ветвь АП, а Кондрашов - другая.

В-третьих, все больше обитателей Кремля задаются вопросом: у нас три федеральных канала и все три с одинаковой повесткой, не жирновато?

Аббас Галлямов

Понятно, что Брилеву сейчас будет присвоен статус «иностранного агента». Вопрос в том, получит ли этот статус канал, главным спикером которого он является. ВГТРК - «иностранный агент». Звучит, я считаю.

Тоже официально требую от ВГТРК подписывать телеведущего Брилёва «иностранный агент». А Минюст требую признать всё ВГТРК иностранным агентом, ведь там гражданин Британии оказывает существенное влияние на редакционную политику — целый замглавреда.https://t.co/IbQ2KQ0LlX — Евгений Доможиров (@Domozhiroff) 27 ноября 2018 г.

Впрочем, чаще всего в защиту Сергея Брилева приводятся другие аргументы: закона он не нарушал, а если и занимался пропагандой, то делал это на совесть и со вкусом.

Павел Белянкин

Мне кажется, Навальный с расследованием про Брилева, откровенно провалился. То есть зачем-то начал ломиться в открытую дверь. Василий Уткин рассказывал, что знает о гражданстве Брилева уже очень давно. Неудачное расследование.

Максим Юсин

Я к Навальному до этого момента относился позитивно. Когда его в первый раз арестовали, я в числе первых вышел (выбежал) в знак протеста на Манежную -- Божена Рынска подтвердит, мы с ней там почти все время вместе были на том митинге. Но вот сейчас я в растерянности.

Если Навальный выбрал в качестве врага Сергея -- одного из самых совестливых журналистов нашего ТВ, всегда старавшегося не допускать в своих сюжетах ни агрессивной пропаганды (в духе некоторых своих коллег), ни наездов на оппозицию, -- у меня руки опускаются.

С кем они останутся, если вести войну с такими, как Сергей? Конечно, я давно подозревал, что переизбыток говнистости -- одна из главных проблем части наших оппозиционеров. Но хотелось верить, что Навального это не касается. Увы...

Евгений Минченко

Кому-то это может не нравиться, но все в рамках российского законодательства.

Кирилл Лятс

Не разделяю захлебов многих тут пишущих по поводу возможного предательства Брилева по причине наличия британского гражданства. Предательство - это моральная категория, никак не связанная с принадлежностью к тому или иному государству, или с наличием двойного/тройного гражданства. Порядочный человек не будет предавать того, с кем работает и тех, на кого работает, даже в трудные времена.

И вообще, пора успокоиться бы всем, в том числе и называющим себя незаслуженно либералами, по поводу второго гражданства. Мир един. Мы жители планеты земля. Гражданство это, к сожалению, пока еще существующая рудиментная форма организации жизненного пространства и не более того.

Как показывает история, большинство предателей второго гражданства не имели.

Расскажите мне, господа "либералы" и сочувствующие им: наличие британского вида на жительство или недвижимости в Лондоне как-то должно по вашему мнению влиять на гражданскую позицию?! В чем проблема?! Какая разница, имеет Брилев иное гражданство или нет? Он ведь не чиновник. — Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) 27 ноября 2018 г.

Виталий Арков

Великолепный журналист, профи высочайшего уровня. Уровень доходов спеца такого уровня позволяет иметь недвижимость хоть в Лондоне, хоть в Токио.

Программы Брилева, когда удается, смотрю с удовольствием. Это как глоток свежего воздуха из всего эфира госвещания. И если уж Сергей пропагандист, то я только приветствую подобную пропаганду. Она интеллигентная и тончайшая, настраивает зрителей исключительно на добрые мысли и дела.

"Солидарность с коллегой" выразил и ведущий авторской программы на канале "Россия 24", внук и тезка покойного министра иностранных дел России Евгений Примаков:

Сергей Брилев - умный, тонкий, точный - редчайший для нынешних мутноэфирных времен журналист. И та собачья свадьба, что затеяна вокруг него в духе худших стереотипов «разберем дело комсомольца Брилева» - отвратительна. Сергей не чиновник, Сергей работает тяжело и честно зарабатывает на хлеб, никого не обманывая. Только этим и его талантом и можно оценивать работу Сергея. Людям, что его стыдят, впору самим показать свои доходы и прибыли. Атака на Сергея означает, что и адекватность, спокойствие и взвешенность - тоже не в чести, а точнее - именно такая взвешенность и разумность опаснее всего. Потому что если уничтожить и адекватность, то победит именно та ярмарка и клоунада, на которой зрителю можно вчухать любую гадость: думать-то некому и нечем.

С точки зрения Кремля Брилев тоже ничего не нарушал, заявил Дмитрий Песков "Эху Москвы" - его комментарий цитирует Алексей Венедиктов:

Наличие у журналиста Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушают, имея гражданство другой страны. Он не является государственным служащим, поэтому никакие ограничения на него не распространяются. Мы не видим никаких оснований для окрашивания этой истории в такие тона», — сказал Песков Эху

Есть и аргумент, который внезапно подействовал в том числе и на тех, кто не поддерживает власть: порицать второе гражданство - это в каком-то смысле присоединяться к государственной риторике, которая считает его чем-то постыдным.

Антон Долин

Наверное, я туп, и сейчас вы мне это докажете. Но.

Я не могу понять, почему британское гражданство Брилева - сенсация. Почему это зашквар. В чем скрыто «запредельное лицемерие».

Нет, правда, это не риторический вопрос.

Вероятно, все дело в том, что я не смотрю программы Брилева и плохо знаком с его творчеством? (Вы-то наверняка знаете его назубок). Однако несложно предположить. Он говорит, что украинцы плохие, американцы лицемеры, Путин молодец и герой Советского Союза. Так?

Ну и что?

Уверен, многие граждане Великобритании думают точно так же. Некоторых знаю лично.

Или Брилев утверждает, что королева Великобритании - бессмысленная старая кошелка, что корги - самая уродливая порода, Диккенс плохой писатель, Тернер все срисовал у Клода Моне, Перселл в подметки не годится Вивальди, а Шекспира в принципе не было? И солсберецкий шпиль по всем статьям уступает златым куполам храма Христа Спасителя. Но подождите, разве это преступление?

Упростим. Допустим, Брилев утверждает, что Англией правят лицемерные скоты, а сам получил британское гражданство, и это зашквар и лицемерие. Но ведь и я считаю, что Россией правят лицемерные скоты, а у меня российское гражданство! Это тоже зашквар и лицемерие? Давайте сделаем про меня разоблачительную передачу?

Или сам факт двойного гражданства - такой позор, что его хватает для разоблачения? Но подождите, не так ли считает официальная пропаганда?

P.S. Это не попытка доказать, что Брилев - безгрешный ангел. Очень может быть, что он лжет в каждой передаче. Если так, то это достойно обсуждения и осуждения, а также публичного анализа. Но гражданство при чем?

Александр Плющев

Ну, основной посыл обличителей Брилева вовсе не в том, что иметь второе гражданство — это само по себе плохо. А в том, что, работая на пропаганду "осажденной крепости", как-то странно иметь паспорт и недвижимость у осаждающих. Если ты говоришь, пусть и другим слогом, "англичанка гадит", большие вопросы вызывает то, что ты, очевидно, связываешь свое настоящее и будущее с этой страной. Это ровно про крестик и трусы. И потом, мне кажется, зритель имеет право знать, чей паспорт в кармане человека, который рассказывает им государственную точку зрения России на новостную повестку.

Анна Наринская

Он вместе с представляемым им сми говорит, что Россия - сверхценность. Что эта сверхценность в кольце врагов и что в последнее время главный враг - это UK. И сам в этого врага (ха) переезжает и организует там будущее своих детей. Это типичное лицемерие

Кирилл Шулика

Мое отличие от Брилева в том, что у него две Родина, а у меня одна. Но две Родины не бывает. Учитывая наличие недвижимости в Британии, он уже определился. И вообще хорошо вещать об успехах России по всем фронтам, зная, что ты вечером улетишь в Лондон. Зато люди, которым ты повесил лапшу на уши, останутся.

Вот вам "а чо тут такого?".

Владислав Пастернак

Очень просто: священник должен быть верующим. Г-н Брилев занимается не информацией, а пропагандой совершенно определенной точки зрения, и поэтому не имеет морального права на иностранное гражданство. Такой человек обязан выбирать. Патриарх, проповедующий нестяжательство, не должен ездить на майбахе и летать на бизнес-джете.

Борец с курением не имеет права дымить, борец с ЛГБТ не имеет права сам быть геем; коммунист не имеет права вести частный бизнес; нацист с еврейскими корнями в сто раз хуже нациста-«истинного арийца».

Это очень хорошо, что Брилев — гражданин Великобритании: это показывает истинную ценность нынешней официальной идеологии (нулевую).

Алексей Ковалев

Разумеется, нет ничего плохого во втором гражданстве или даже его полной смене. Я бы сказал, что вообще все эти паспорта, визы и прописки — костлявая лапа прошлого, тянущая прогресс назад. Но, к сожалению, всегда так выходит, что единственные, кому удается подняться над этими условностями — это сверхбогатое и сверхмогущественное меньшинство, транснациональная олигархия, к которой Брилев очевидно принадлежит. А нищеброды вроде нас так и будут унизительно стоять в очередях в визовые центры со справками о доходах и получать издевательские отказы за «недостаточные доказательства связи с родиной». Но вы посмотрите на список «иностранных агентов»: там, например, такие организации, как Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", всякие местные экологи, ну и фонд Андрея Рылькова — ЕДИНСТВЕННАЯ в России организация, занимающаяся снижением вреда среди наркозависимых. То есть они буквально дежурят у аптек, где банчат тропикамидом, и вручают торчкам стерильные ватки и шприцы, чтобы они хотя бы свой гепатит не разносили. Я с ними ходил в рейды по московским окраинам, то еще удовольствие, поверьте. И вот этих несчастных, вся вина которых в том, что они приняли от каких-то иностранцев реально жалкие копейки, ну пару тысяч долларов, ну максимум десять, больше просто в таких местах не дают — и вот их дико давят, душат штрафами, проверками и бюрократией. Хотя они получили ну допустим тыщ пять долларов от каких-нибудь «Врачей без границ» на принтер и бумагу для буклетов. Это стоимость сотни кирпичей от лондонского дома Брилева. И от них никто не требует, чтобы они британскую королеву за это хвалили. А тут человек не просто грант взял — он буквально, <черт побери>, клятву на верность иностранному государству принес! И королеве, и всем ее наследникам, посмотрите текст этой клятвы. Наследникам, в том числе принцу Чарльзу, который Путина Гитлером называет. Вот это бесит, что хороших, честных, самоотверженных людей душат по беспределу, а этот лощеный мажор такой «а четакова, ну гражданин и гражданин, домик купил на свои, какие вопросы». И всякая мразь у них на побегушках тут же бежит деланно удивляться — ах как же так, либералы травят, хотя эти же люди этим же ртом в другой выгодной для них ситуации будут говорить прямо противоположное. Но у этих людей своя мораль, поэтому стыдить их и укорять за ложь и двуличие бессмысленно, их кастовая этика на нас не..

Татьяна Фельгенгауэр

Никто бы так не бесился из-за равнодушного признания Брилевым иностранного подданства, если б он не продвигал и не защищал линию того самого путинского безумия.

Но ведь беда именно в том, что мы раз за разом сталкиваемся с теми, кому можно и кому нельзя. Брилеву можно быть подданым Великборитании и никто его не трогает. И пусть так будет со всеми остальными!

С людьми и организациями, которых травят, штрафуют и всячески мешают жить. С теми, кого называют "иностарнными агентами", имея ввиду, что они враги.

Пусть они так же спокойно себе живут, как и Сергей Брилев! Это будет справедливо.

То есть, это не принцип "чтобы не было богатых", это принцип "чтобы не было бедных".

Владимир Милов

Брилев такой еще и издевается над оболваненными своей пропагандой зрителями: ха-ха, типа для сотрудника путинского пропагандистского ФГУП иметь гражданство страны НАТО это не незаконно. Сережа, это не незаконно, а это называется - подлость, <свинство> и лицемерие. Это даже хуже.

Антон Орех

Но есть нюанс. Брилев, имея другой паспорт, не мог входить в Общественные советы при МВД и Минобороны. Это прямо запрещено законом. И это действительно реальная претензия.