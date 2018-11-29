«Гитлера пережили – и Лукашенко переживем!» 7 29.11.2018, 9:59

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Жители минского общежития готовы взбунтоваться.

С наступлением холодов администрация Минского завода отопительного оборудования постановила демонтировать бойлеры для подогрева воды в общежитиях по улице Гастелло. Жители позвонили съемочной группе «Имею право», чтобы корреспонденты зафиксировали процесс демонтажа.

«Элита повсюду. Такие дома построены, а мы в таком, извините, в таком г…е живем. А теперь вообще без ничего!» – жалуются жители, сообщает «Белсат».

То, что начали демонтировать нагреватели воды, объяснили просто: у зданий общежития меняется собственник, теперь это предприятие «Минские городские общежития». Но люди не понимают, как им теперь жить в таких условиях.

«Вот как мыть детей? – возмущается жительница Светлана Данченко. – По очереди в такой холодине. Я не знаю, что делать? Как мы просили бойлеры не демонтировать. Даже не пожалели детей».

Жители этих общежитий соглашались с ужасными условиями только в надежде со временем получить социальное жилье. Людмила Дрыла отработала на Заводе отопительного оборудования 30 лет.

«За это время завод ни разу не предоставил возможность построить жилье. Стою на очереди как мать-одиночка с 1999 года», – рассказывает Людмила.

В настоящее время в общежитии живут 143 человека. Из них 30 – маленькие дети.

Людмила не скрывает свою обиду: «Мы ни заводу не нужны, и так случилось, что и городу Минску тоже не нужны. Кто мы такие? Мы уже сами потеряли себя во времени».

Только после того, как возмущенные жители направили жалобу в Мингорисполком, они получили копию решения о смене собственника общежитий. Да и то, весьма странным образом.

«Бросили на первом этаже на кухне на столе. И все… Никого не предупредили. Когда люди пришли на кухню готовить, только тогда и увидели», — говорит Людмила Дрыла.

Также она добавляет, что некоторые представители заводской администрации позволяли себе оскорбительно высказываться в отношении жителей общежития.

«Как говорил бывший заместитель директора, мы для них быдло, от которого нужно избавиться. И так он высказывался на собрании», — вспоминают жители.

Съемочная группа «Имею право» встретилась с Андреем Чайковским, заместителем директора Минского завода отопительного оборудования.

«КУП «Минские городские общежития» отказались принимать данные предметы (бойлеры), которые находились у нас на учете, — пояснил А. Чайковский. — И нам ничего не оставалось, как 7-го ноября демонтировать эти малоценные предметы и бойлеры», — объяснил Чайковский.

Так имела ли заводская администрация право лишить выгод жильцов общежития? Олег Волчек, руководитель организации «Правовая помощь населению» считает, что здесь имеет место нарушение прав граждан на жилье. Поэтому теперь им следует объединиться и отстаивать свое право на человеческое существование:

«Нужно коллективно обращаться к депутатам, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, и к депутатам Минского городского совета. Во все структуры, чтобы урегулировать этот вопрос. Потому, что действительно, рано или поздно это может закончиться бунтом».

Но пока жители общежития относятся к ситуации по-философски:

«Гитлера пережили и, е-мое, Лукашенко переживем!»