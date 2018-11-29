Польский ритейлер выкупает «Буслiк» 1 29.11.2018, 10:11

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А Гуцериев хочет контроль в «Детском мире», приходящем в Беларусь.

Польская компания CDRL собирается приобрести 90 долей белорусской «Торгово-промышленной группы Вест Ост Юнион», владеющей сетью магазинов для детей «Буслiк». Это следует из сообщения на сайте Варшавской фондовой биржи, пишет tut.by.

CDRL в ходе переговоров с продавцами — Европейским банком реконструкции и развития и четырьмя физическими лицами — согласовал существенные условия приобретения 90% долей West Ost Union. Общая стоимость сделки оценивается в 6,39 млн долларов. Сумма будет выплачена на основании договора купли-продажи после получения одобрения сделки в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, говорится в сообщении.

CDRL планирует финансировать сделку из собственных средств или с использованием внешних источников финансирования, в том числе выпуска облигаций на 40 млн злотых. Покупка белорусского ритейлера должна расширить продажи польской компании на зарубежных рынках, говорится в сообщении.

Владельцем оставшихся 10% долей является основатель и нынешний гендиректор West Ost Union Сергей Мисяченко. Он продолжит руководить компанией. «Думаю, бренд „Буслiк“ сохранится», — сказал Мисяченко, но отказался от других комментариев до момента оформления сделки.

CDRL основана в 1990-х и занимается дизайном, производством и дистрибуцией детской одежды и обуви. Компания владеет брендом Coccodrillo. В Беларуси CDRL очень тесно сотрудничала именно с West Ost Union. В «Буслiке» продается довольно много одежды Coccodrillo. В прошлом году были открыты несколько фирменных магазинов этой польской марки. Сейчас вся продукция продается через «Буслiки», следует из отчетности CDRL за 3 квартал 2018 года.

В настоящее время сеть Coccodrillo насчитывает более 300 магазинов разного формата в Польше и других странах, как собственных, так и открытых по франшизе.

«Буслік» объединяет 46 магазинов, 17 из которых расположены в Минске. Все супермаркеты находятся на арендных площадях. Долю «Буслiка» на белорусском рынке Мисяченко оценивал в 10−15%. «Мы единственный крупный игрок в стране в формате супермаркетов с полным ассортиментом товаров для детей», — уточнял топ-менеджер.

Годовая выручка West Ost Union составляет более 65 млн долларов, а показатель EBITDA превышает 2 млн долларов.

В 2009 году белорусский ритейлер привлек партнера в лице Европейского банка реконструкции и развития, который выкупил за 3 млн долларов 25,5% долей группы компаний «Вест Ост Юнион». Банк на протяжении ряда лет искал стратегического инвестора для «Буслiка». Одно время самым реальным кандидатом назывался российский «Детский мир».

В мае этого года прошла информация о возможном слиянии. Но оба участника от него открестились.

В итоге «Детский мир» объявил, что приходит в Беларуси самостоятельно через дочернюю компанию. Российский ритейлер намерен в первом полугодии 2019 года открыть первые магазины в Минске и других крупных городах.

28 ноября «Ведомости» и «Коммерсант» сообщили, что группа «Сафмар» российского миллиардера Михаила Гуцериева может выкупить контрольный пакет «Детского мира» у АФК «Система».

В настоящее время «Сафмар» является крупнейшим игроком на российском рынке розничных продаж электроники и бытовой техники. Компании принадлежит группа «М.Видео-Эльдорадо», которая на 30 июня управляла 838 магазинами под двумя брендами. В конце августа «М.Видео-Эльдорадо» также получила 42 российских магазина MediaMarkt в рамках сделки по приобретению немецкой MediaMarktSaturn 15% акций ПАО «М.Видео» за 470 млн долларов.