ГАИ в Беларуси доверяет только «своим»? 29.11.2018, 10:34

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Иллюстрационное фото

Почему инспекторы сомневаются в результатах официальной экспертизы.

"Доверяй, но проверяй", - гласит народная мудрость. Это изречение полезно в общении с людьми, которых мало знаешь и от которых можно ожидать чего угодно. Но в отношениях представителей государственных органов и различных организаций, наделенных этими же государственными органами конкретными полномочиями, вопрос доверия должен стоять на более серьезном уровне.

Ведь если я, допустим, получаю от государственной структуры официальную лицензию на какой-либо вид деятельности, значит, мои умения и компетенция подтверждены официально. А если результат моей деятельности госучреждения не принимают или ставят под сомнение, то зачем сторонним организациям вообще выдавать лицензию?", - пишет abw.by.

В редакцию издания обратился Михаил, который столкнулся с непониманием со стороны ГАИ в, казалось бы, весьма несложных вопросах.

Михаил: "Я фанат мотоциклов, особенно старых моделей. В январе 2015-го купил в Польше мотоцикл Honda CB750 FII 1983 года выпуска. Есть все необходимые документы: счет-фактура, старый технический паспорт мотоцикла, который изначально был куплен в Нидерландах.

Мотоцикл был ввезен на территорию Беларуси и растаможен. Это подтверждает удостоверение на ввезенное транспортное средство и таможенный приходный ордер об оплате таможенного сбора. Затем в течение 10 дней мотоцикл необходимо было поставить на учет. Я этого не сделал, так как мотоцикл был не на ходу. Привезти его на лафете в тот момент было проблематично.

В течение трех лет я занимался реставрацией мотоцикла: восстанавливал двигатель и прочие детали, ремонтировал раму. Она была в хорошем состоянии, но со следами неглубокой коррозии. Рама была подвергнута пескоструйной обработке, а после - полимерной покраске. При этом VIN-номер, выбитый на раме, не потерял своей читабельности. Также на раме осталась дублирующая табличка с этим же VIN-номером.

После всех ремонтов и мучений в сентябре 2018 года я привез мотоцикл на лафете в МРО ГАИ УВД Минской области для постановки его на учет. Сотрудник ГАИ, проводивший сверку номера, усомнился в подлинности VIN и сказал, что без проведения экспертизы подлинности номера поставить мотоцикл на учет невозможно. Он же посоветовал обратиться в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минску по адресу: Фабрициуса, 12. Или в Минский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз по адресу: Франциска Скорины, 20. Никаких пометок в МРО ГАИ не делали, никого не вызывали, мы просто уехали из пункта сверки. В тот же день я позвонил на Скорины, 20, и договорился, что привезу им для проверки свой мотоцикл.

3 октября я приехал в экспертное учреждение, пообщался с экспертом, показал ему мотоцикл. Он сообщил, что экспертиза будет проводиться методом снятия лакокрасочного покрытия с VIN-номера и области вокруг него. Так как за покраску рамы были заплачены немалые для меня деньги и портить свежеокрашенную раму я не хотел, то от такой "варварской", на мой взгляд, экспертизы отказался.

Поискав в интернете нужную информацию, я обратился в итоге в ОДО "Федкон", у которой есть разрешение на проведение подобных экспертиз.

Причем лицензию данной организации выдал сам Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, который уполномочил их проводить независимые автотехнические исследования.

Эксперт данного учреждения провел экспертизу и составил заключение №Ф-074/18 от 29 октября 2018 года, где описал все детали мотоцикла, состояние идентификационного номера. Результаты исследований приведены в соответствующих фототаблицах:

Эксперт сомнение сотрудника МРО не подтвердил.

Ну а дальше, как говорится, для меня начался "цирк". 24 октября с этим заключением я снова приехал в ГАИ на Тимирязева, 114, для постановки мотоцикла на учет. Сотрудник на сверке номеров вновь усомнился в подлинности VIN-номера, о чем и написал на моем заявлении. На слова о том, что у меня есть экспертное заключение, никак не отреагировал, ничего не хотел слушать, ссылаясь на то, что он решений не принимает, и отправил в кабинет №25.

Вместе с товарищем, который помогал мне в постановке на учет, мы поднялись в кабинет к инспектору по розыску. Он принял заявление о постановке на учет с пометкой сверщика и сразу же вызвал следственно-оперативную группу и наряд милиции. Возможно, их инструкции так предписывают и в этой части все законно, но выглядело так, будто я бандит. Я показал официальное независимое экспертное заключение, но инспектор по розыску выразил сомнение в его подлинности и сообщил, что это непонятное заключение, непонятная фирма, мол, какие-то "Рога и копыта". Само заключение эксперта к другим документам приобщено не было.

Наряд прибыл через 20 минут и сразу же ушел - непонятно, зачем они вообще были нужны. Следственная группа в лице двух человек прибыла через полтора-два часа. Мы прошли со специалистами к мотоциклу. Они сфотографировали ТС и составили протокол осмотра. Опросили меня и сделали фотографии всех документов, в том числе экспертного заключения. Помимо всего прочего, следователи в добровольно-принудительном порядке "порекомендовали" мне подписать некую расписку, в которой также предупредили меня об уголовной ответственности по статье 409 УК РБ.

Статья 409. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту

Порча, израсходование, сокрытие либо отчуждение (при отсутствии признаков хищения) имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество было вверено, либо осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, - наказываются штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

Предоставить мое изначальное заявление о постановке на учет с пометками от инспектора представители правоохранительных органов отказались, сославшись на то, что это уже материалы некого уголовного дела, предоставят его только по письменному запросу.

В итоге, все осмыслив и перебрав в памяти произошедшие события, я так и не смог понять, почему официальное заключение независимого эксперта со стажем работы в данной сфере почти 40 лет (!) не принято во внимание, несмотря на все имеющиеся лицензии, выданные Государственным комитетом судебных экспертиз? Может, потому, что оплатил я эту экспертизу не в государственный карман, а в частный? Или потому, что действительно есть какое-то недоверие к "не своим" экспертам? А может, слово "независимый" их смущает? Если следовать такой логике, то ГАИ что, не доверяет Госкомитету судебных экспертиз, который лицензирует независимые организации и осуществляет над ними надзор? Странно все это. Меня же впереди ждут ненужные мытарства в милиции, и сколько это продлится, не знаю".

За комментариями мы обратились к руководителю ОДО "ФедКон" Сергею Федорцу:

"В мае 2009 года ОДО "ФедКон" получило статус экспертной организации. Наша специализация - объективная и независимая экспертная деятельность, для осуществления которой получены необходимые лицензии. Организация обладает всем необходимым и современным оборудованием, чтобы проводить экспертизы, в том числе и без повреждения самого предмета исследования, его покрытия. В рассматриваемой ситуации с мотоциклом Honda мы действительно проводили экспертное исследование на предмет возможного видоизменения VIN-номера этого транспортного средства. Наш эксперт со стажем работы около 40 лет таких видоизменений не установил. Почему ГАИ сомневается в выводах эксперта и желает провести свою экспертизу, мне не понятно, на моей памяти это второй случай. Такого, чтобы некая иная (повторная) экспертиза по VIN-номеру опровергла правильность и объективность наших выводов, никогда не было. Заключения, выдаваемые нашей организацией, имеют статус официального экспертного документа".

Со своей стороны редакция посоветовала Михаилу обратиться в Центральное РУВД г. Минска, которое проводит проверку по материалам ГАИ, с заявлением, в котором изложить свою позицию и приложить оригинал заключения эксперта. При этом в документе прямо спросить, кто, как и на каком законодательном основании не принимает во внимание официальное заключение эксперта, имеющего соответствующую квалификацию, а организация - лицензию на такой вид деятельности. И главное - обязать мотивировать принятое по заявлению решение с привязкой к законодательным актам или инструкциям.