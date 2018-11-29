Как живет легендарная школа, которая вырастила на асфальте Глеба и Белькевича? 29.11.2018, 10:51

На стадионе «Динамо» ей нет места.

Стадион «Динамо» реконструировали и открыли, а что с легендарной СДЮШОР №3? Той самой, которая располагалась прежде на территории арены, и где дети занимались на асфальтовом поле, пишет tribuna.com. Чтобы понять, что дала школа белорусскому футболу, достаточно трех слов: Белькевич, Глеб, Хацкевич.

На обновленном «Динамо» для «дюсшки» нет места. После выселения в 2013-м она обходится без своей базы и занятия проводит на разбросанных по всему городу площадках. Разговоры о судьбе школы ходят самые разные вплоть до самых печальных. СДЮШОР относится к Белорусскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Начальник учебно-спортивного отдела организации Андрей Шитько, услышав вопрос о школе, просто бросил трубку. В пресс-службе БФСО признали:

– Это сложный вопрос, и решается он сложно. Усилия предпринимаются, но конкретной информации по поводу базы нет.

О том, в каких условиях живет сейчас СДЮШОР №3, рассказал ее директор Александр Левкович.

- Сколько детей сейчас занимается у вас в школе?

– У нас 392 учащихся. Из них 7 групп спортивного совершенствования, это дети с 15 до 18 лет. Дальше у нас 15 учебно-тренировочных групп, это детки, начиная с 2004 года и заканчивая 2009-м. И 10 групп начальной подготовки, это детки 2010-2013 годов.

- Вы работали на асфальтовом поле вплоть до начала реконструкции стадиона «Динамо»?

– Да, с 1974 года по 2012-й. Где-то 1-2 декабря 2012 года мы выехали со стадиона «Динамо». С декабря примерно 3-4 месяца работали, если помните, там, где когда-то находились кассы «Динамо». В 2013-м мы полностью выехали со стадиона.

Сейчас у нас офис находится на улице Стрелковой. Тут четыре кабинета – для главного бухгалтера, для кадровика, администрации, у тренерского состава тоже есть свой кабинет, и еще комната для инвентарная.

- В 2013 году, когда начиналась реконструкция стадиона «Динамо», вам обещали построить базу в Степянке.

– Да, у нас была информация про Степянку, потом про Боровляны. Планы учебно-тренировочной базы у нас висят до сих пор. Моменты прорабатывались, но нигде не срослось – ни в Степянке, ни в Боровлянах. Потом еще была информация, что будут делать поле на Минской межтерриториальной организационной структуре, на Даумана. Оно, правда, было бы нестандартным, но там пока тоже ничего не получилось.

- Почему нестандартным?

– Потому что там мало земли, поле хотели делать на базе теннисных кортов. Размер теннисных кортов где-то 70 на 30, а стандартное поле – это хотя бы 90 метров, а лучше 105.

- В чем сложность вашего нынешнего положения, когда нет своей базы и занятия проходят в разных концах города?

– В основном минусы касаются тренерского состава. Если сегодня тренер работает на одной базе, а следующая тренировка на другой базе, то ему нужно весь инвентарь перевозить с собой, а это немало – манишки, мячи, фишки… А когда мы были на стадионе «Динамо», у каждого был свой ящик, свой уголок, тренер всегда мог прийти и подготовиться к занятию, хотя бы раз в неделю провести какую-то методическую учебу, поработать с воспитанниками по тактике, на макете. Сейчас нам это делать просто-напросто негде, и в то время, которое нам выделяется в арендуемых залах, это сложно. В основном тренеры стараются такую работу проводить, например, на играх. Многое нам дают лагеря – городские, загородные.

- Как можно оценить качество тех баз, где сейчас проходят занятия?

– А вы знаете, качество там неплохое. Единственная проблема – их не хватает для полноценной работы, для того, чтобы можно было подготовить команду того же 2002-го, 2003 года. Там, где дети занимаются, – например на площадке школы №40 или СОК «Атлант» – поле и так нестандартное, а мы еще делим его, чтобы одновременно поработать с группой другого года рождения. Естественно, это сложно. Хотелось бы, если уж есть возможность играть на больших полях 11 на 11, то и тренировочный процесс проводить на таких же полях, но у нас таких условий нет.

Честно говоря, их и не было. Когда мы были на стадионе «Динамо», ту нашу асфальтовую площадку мы тоже делили – на четвертинки, на половинки. Так что мы уже привыкли к таким неоптимальным условиям, стараемся их компенсировать в лагерях.

- Можно пару слов про ваш тренерский состав?

– В основном у нас тренерский состав стабильный, большинство наших тренеров – воспитанники нашей школы. Два наших старожила – это Валентин Станиславович Домашевич и Валерий Брониславович Дробушевский. Был у нас такой тренер Геннадий Абрамович, мы проводим турнир его памяти.

- Участвуют ли дети в соревнованиях?

– Да, мы участвуем в соревнованиях разного уровня. В первенстве города Минска мы выставляем 11 команд. Участвуем в юношеском первенстве Республики Беларусь, это так называемое лицензирование, за футбольный клуб «Смолевичи». Выезжаем на турниры, матчевые встречи, фестивали, но больше, конечно, за счет родительских средств.

Что касается результатов, то бывает по-разному. 2005 год рождения вошёл в восьмёрку сильнейших команд в Минске, 2003 год, по-моему, неплохо в прошлом году выступил… 11 наших воспитанников входят в различные сборные команды Республики Беларусь.

Жалко, что школа работает с 1974 года и до сих пор не имеет собственной базы. Но несмотря на те условия, которые у нас были и есть, мы показываем результат, а результат надо смотреть по самому высокому звену – национальной сборной. Понимаете, то, что мы сегодня занимаем первое, пятое место в первенстве города – это для детей, родителей. Но для страны основное – это сборная.

Вот мы сейчас вышли в плей-офф Лиги наций. Приятно, когда играют наши воспитанники – Поляков, Володько, Риос, Саша Глеб… Это всё наши воспитанники. Вот это приятно.