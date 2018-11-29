У российских вертолетов Ка-52 обнаружились критические дефекты 29.11.2018, 10:58

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Египет отказался от них в пользу американских Apache.

Проблемы с надежностью российских вертолетов Ка-52 заставили Египет обратиться к США за AH-64E Apache, сообщает Defence blog. Каир намерен приобрести десять американских ударных вертолетов, 24 двигателя к ним, запасные части и другое оборудование.

Проблемы с Ка-52 носят в основном технический характер. В условиях жаркого климата двигатель российского аллигатора теряет мощность. Наблюдаются неисправности авионики, систем навигации и ночного видения, ненадежная работа которых может привести к аварийным ситуациям.

Пока Египет располагает двенадцатью вертолетами Ка-52. Всего, по контракту 2015 года, Каир хотел приобрести 46 таких машин.