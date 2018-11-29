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В Дортмунде установили самую большую в мире рождественскую елку

  • 29.11.2018, 11:24

Праздничное дерево высотой 45 метров смонтировали из 1700 небольших елок.

Установить самую большую в мире рождественскую елку было не так просто: монтаж в Дортмунде длился четыре недели, пишет «Вокруг света».

Украсили конструкцию в соответствии с ее гигантскими размерами 48 тысячами праздничных фонариков.

В ближайшие дни в немецкой столице появится множество новогодних елок поменьше: как на площадях и рождественских ярмарках, так и перед магазинами и торговыми центрами.  Уже установлено главное новогоднее дерево в Берлине перед Бундестагом. Это настоящая живая ель высотой 24 метра.

Считается, что идея рождественской елки возникла в 1419 году в горном районе Шварцвальд на юго-западе Германии: пекари города Фрайбург украсили дерево разнообразными сладостями, фруктами и орехами, чтобы порадовать детей на Новый год — им было позволено все срывать.

Впервые официальную елку в общественном месте поставили в Риге в 1510 году. А первое рождественское дерево, украшенное электрическими фонариками и гирляндами, впервые смонтировали в Нью-Йорке в 1882 году.


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