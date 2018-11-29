За внушительную сумму в Минске проведут реконструкцию памятника «пустому месту» 7 29.11.2018, 11:34

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Фото: «Радыё Свабода»

Стоимость работ - $62 тысячи.

Недавно СМИ облетела новость: в белорусской столице началась реконструкция частично сгнившего памятника Михаилу Калинину. Стоимость работ должна составить 134 066 рублей, пишет «Салiдарнасць».

Многие обратили внимание, что этот советский руководитель лично давал согласие на расстрел тысяч белорусов. Уже только из-за этого факта присутствие и тем более реконструкция памятника Калинину в центре столицы выглядит дикостью.

Но есть еще одна причина, из-за которой ответственность властей за монумент является нелепостью. Представьте, что когда-нибудь на площади столицы появится памятник председателю «cовета республики» Михаилу Мясниковичу.

Белорусы легко бы объяснили заезжим туристам, что это ненормально: должность руководителя «верхней палаты парламента» на самом деле была церемониальной, Мясникович на этом посту ни на что не влиял.

Такой же личностью был Михаил Калинин. Возглавляемый им парламент (ЦИК СССР, Верховный совет СССР) было декоративный органом. Формальный глава государства не только не влиял на решения Иосифа Сталина, но и близко не имел той власти, которой обладали даже не самые близкие соратники вождя.

Историк и публицист Рой Медведев в книге «Окружение Сталина» написал о «всесоюзном старосте»:

«Несмотря на его высокие должности и звания, при жизни Калинину отводилась чаще всего второстепенная, формальная, представительская роль. В иерархии реальной власти Калинин и в 20-е годы занимал не слишком высокое место, а в 30-40-е годы он был попросту бесправен.

О нем ходило множество легенд и мифов, о нем писали книги, его подпись стояла под важнейшими документами времени, его называли Всесоюзным старостой. Однако со временем все это стало лишь бутафорией, приукрашенным фасадом, маскировавшим сущность сталинской диктатуры».

Михаил Калинин подписывал все бумаги, которые ему клали на стол. В том числе и расстрельные списки, и решение о расширении репрессий в БССР.

Агентство «Минск-новости» в сообщении о реконструкции памятника Калинину назвало его «известной исторической фигурой». На самом деле особая роль Калинина – фикция.

Идеология, насаждаемая властями, по-прежнему впитывает в себя никому не нужный исторический мусор.