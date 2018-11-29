НАТО готовит защиту восточного фланга от сетевых атак России 2 29.11.2018, 11:46

Альянс проводит масштабные учения в Эстонии с привлечением военным и гражданских IT-специалистов и разработчиков ПО.

В городе Тарту (Эстония) НАТО проводит учения под названием «Киберкоалиция», направленные на отражение вражеских атак на сетевые системы. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В Североатлантическом Альянсе сообщают, что учения являются "одними из крупнейших в мире".

К участию привлекли 700 IT-специалистов и программистов, в числе которых и военные, и представители гражданских профессий, деловых кругов, разработчики ПО, производители техники и информационные гиганты.

"Киберугрозы для Альянса становятся все более частыми, сложными и разрушительными. Кибератака на одного союзника может повлиять на всех нас. Поэтому укрепление киберзащиты является главным приоритетом для Альянса, и упражнения, подобные «Киберкоалиции», необходимы для создания этой защиты", - заявили в НАТО.

В планах Альянса подготовка специалистов по киберзащите из стран-членов НАТО и проверка их способностей обеспечивать безопасность информационных сетей НАТО и своих стран.