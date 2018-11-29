«Дайте возможность построиться по нормальным ценам!» 1 29.11.2018, 12:00

Крик души минчан.

Минск — город контрастов. Здесь в одном квартале могут соседствовать элитные дома с квартирами-«аэродромами» и старые, разваливающиеся бараки. Да, с главных проспектов и улиц «лачуги», конечно, будут не видны, но это не отменяет того факта, что в них живут люди. Живут так, будто на дворе не XXI век, а в лучшем случае середина 50-х. Один из таких затерянных среди застраивающегося и развивающегося города островов, где остановилось время, находится по адресу: улица Гастелло, 7. Всего в двух шагах от стелы и музея ВОВ, на расстоянии вытянутой руки от пышных парадов, расположилось покосившееся и покрытое трещинами общежитие работников Минского завода отопительного оборудования, пишет onliner.by.

Назад, в 50-е

Здесь (если бы не налет прожитого, лишивший полы и стены свежего вида) все как в старых советских фильмах про ударников труда и строителей коммунизма, которым чужда роскошь: длинные коридоры, небольшие комнаты, деревянные двери со стеклянным верхом, общие кухни и санузлы. В качестве компенсации за неудобства совместного проживания немалого количества людей — внешняя красота двухэтажного дома: лепнина на фасаде, массивная балюстрада и отличное расположение. Со стороны и не подумаешь, что за этими толстыми стенами скрывается побитая жизнью общага. На удивление, как и в кино, жильцы здесь подобрались дружные, привыкшие делить друг с другом не только быт, но и радости-горести.

Двухэтажка стоит на своем месте с 1953 года и за все это время не видела капремонта: всем казалось, что это лишь временное жилье и не сегодня завтра наступит момент, когда проживающие расселятся по собственным квартирам. Вера в прекрасное будущее подкреплялась строительными успехами радиаторного завода — жильцы вспоминают, как неплохо до поры до времени продвигалась очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий на производстве и как в год сдавалось по 70—80 квартир.

Правда, несмотря на это, многие жильцы задержались в общежитии на 30 плюс лет — говорят, негласно общая очередь, в которой числились заводчане, делилась на нуждающихся и очень нуждающихся. Но даже те, кто не попал в счастливые списки «особенных», не теряли надежды — несколько лет назад соседнее аналогичное общежитие было расселено, жильцы построили квартиры в многоэтажке на улице Чигладзе. Квартирный вопрос у соседей сдвинулся после того, как общежитие признали непригодным для проживания, — для людей, которые десятилетиями ютились в комнатках, выделили подъемный кредит.

— Комнату получила моя супруга в середине 80-х, когда была еще одинокой девушкой. Потом поженились, я переехал сюда, — рассказывает Игорь — один из тех, кто заселялся в 16-метровую комнату как во временное жилье, а задержался на 30 лет. — Общежитие никогда не считалось хорошим: коридорного типа, без горячей воды и оборудованной душевой, с маленькими комнатами.

Завод если и делал ремонт, то только косметический — чисто подлатать дыры. В результате за прошедшие 65 лет здание начало разрушаться: стены повело (видимо, просели деревянные перекрытия), фасад трескается, помещения, где есть влажность, сразу покрываются плесенью, потолок осыпается.

Масштаб бед мужчина не преувеличивает: мрачные коридоры — это лишь цветочки. Ягодки — в общих помещениях кухонь, санузлов, импровизированной душевой. Когда-то холостяцкое мужское общежитие плотно застряло в прошлом и никак не может дотянуться до дня сегодняшнего.

Мы пытались облагораживать места общего пользования, но каждый раз натыкались на непонимание со стороны завода: мол, стоять должно только то оборудование, которое проходит у нас по документам. Всю самодеятельность прекратить. А что касается ремонта комнат, то в него тоже сильно не вкладывались — нам все время твердили: вас вот-вот снесут, не будет такое место в городе долго оставаться за общежитиями. Уточняешь, когда именно, — скоро, совсем скоро. В итоге — 30 лет обещаний и никакого результата, — объясняет Игорь.

Оптимизма не прибавляет и тот факт, что общага из ведения дышащего на ладан завода перешла под крыло КУП «Минские городские общежития». По словам жильцов, когда здание принимали на баланс, новый «владелец» стал наводить свои порядки: срезал установленный ранее заводом титан и оставил тем самым людей без горячей воды. Теперь помыться можно только нагрев несколько кастрюль и поливая себя из кувшина.

Душевая — самодельная, но и она стала ненужной после того, как был обрезан титан и жильцы лишились горячей воды

Еще один портал в прошлое

Не лучше обстоят дела и в соседнем общежитии радиаторного завода — на Гастелло, 11. Два этажа, лепнина, монументальные колонны — это снаружи, тоска и безысходность — внутри. Комнат здесь меньше, но год рождения здания тот же — 1953-й.

Понимая всю фактурность обеих общаг, в них иногда наведываются «киношники» — хоть какое-то развлечение для жителей, которые уже устали смотреть на облезлые стены.

— Сейчас темно, поэтому всей «красоты» не видно, но и так можно заметить, что фасады «цветут», в трещинах, крыльцо разваливается, — проводит экскурсию по своей обители Людмила, которая также живет здесь уже 30 лет. — Комнат и, соответственно, людей у нас меньше — порядка 50. Может, выглядит все немного аккуратнее, так как сами проводим ремонт, но условия для жизни такие же невыносимые. И титан, кстати, тоже срезали.

Когда-то это было холостяцкое общежитие, потом его сделали семейным. С тех пор и живут здесь люди. За «коммуналку», кстати, платим зимой по 60 рублей за комнату площадью 14 метров — электричество и вода раскидываются на всех, а добиться, чтобы что-то отремонтировали, невозможно.

Жизнь без надежды

Практически одновременно с передачей зданий КУП «Минские городские общежития» произошло и еще одно знаменательное событие — общежития признали непригодными для проживания: санитарное состояние не выдерживает никакой критики. Минчане стали мечтать о том, что, может (по примеру соседнего заколоченного здания), получится решить квартирный вопрос и наконец построиться. Но не тут-то было: жильцам объявили, что когда-нибудь, когда будут места, их расселят по другим общежитиям. А пока живите тут — с этой проводкой, отсутствием горячей воды и прочими прелестями. И пока больше никакой конкретики — ни адресов, ни точных дат. Речь о возможности построить нормальное жилье с господдержкой даже не заводилась.

— Понятно, что на помощь завода рассчитывать уже не приходится — он сам почти банкрот. А ведь именно там мы стояли на очереди нуждающихся и ждали своего часа. В исполкомы начали подавать документы для постановки на очередь только в 90-х, — рассказывают люди, большая часть которых уже довольно давно не работает на производстве.

Понятно, что с такими датами постановки на учет ни один исполком строиться минчанам из общаг не предлагал — успеть бы «оквадратить» тех, кто с 80-х мается в списках. Более того, в нынешних экономических реалиях просвета не предвидится — разве что на государственное арендное жилье можно претендовать.

— «Обрадовали» нас новостью, что ничего не положено. А как же 13-й указ президента, где написано, что право на получение льготных кредитов на строительство или приобретение жилых помещений предоставляется гражданам, прожившим не менее 10 лет в общежитиях? Это уже ни для кого не закон? Мы тут по 30 лет прожили, честно работая, так почему про это забыли?

Понимаем, что сейчас льготные кредиты почти не выделяют, а стандартная ставка — 15%, поэтому мы просим хотя бы дать нам возможность построить жилье по государственной цене квадратного метра — как для нуждающихся. Нельзя же просто так вычеркнуть и забыть людей, которые оказались в общежитии, ставшем непригодным для проживания, не по своей вине!

Коммерческую цену квадратного метра нам, обычным рабочим людям, не потянуть. Но и бесплатного мы не просим — дайте равные со всеми очередниками условия, чтобы «квадрат» стоил 1500 рублей, а не долларов, — взывают к городским властям люди, которые, по мнению санитарной службы и администрации Центрального района, не должны жить в общежитии, находящемся в таком состоянии.

— Нас здесь в двух общежитиях около 140 человек — это семей 50. Неужели нет возможности дать нам построиться «с государством» и наконец начать жить нормально? А так нам говорят: после закрытия этих общаг поедете в любые, где будет место. Кто несогласен с предлагаемым вариантом — на улицу. Каждому — по шесть метров, крутитесь как хотите. «А куда вещи девать, нажитые за эти годы?» — «Выкидывайте, если не поместятся в новую комнату». Разве же это нормальный разговор? Разве можно всю жизнь мотаться по общежитиям?

Одна надежда на то, что нас услышат «наверху». Здесь же наверняка после отселения общежитий будет большой снос и большая стройка не абы-какого жилья. Так почему бы не позаботиться о людях, которые здесь давно и просят не ухудшать их условия, не перевозить в новые общежития и не выкидывать их на улицу, а дать нормально пожить за их же деньги, — рассуждают минчане.

Что впереди?

В КУП «Минские городские общежития» поясняют, что процесс расселения жильцов из общежитий радиаторного завода уже начался (пока на бумажном этапе).

— Мы предлагаем людям варианты, некоторые уже даже согласились на переезд в другие общежития. Человек пять уже согласны, скоро будет комиссия рассматривать этот вопрос. Людям предложили комнаты в общежитиях на Кульман, 4, Фабричной, 25, Авангардной, 61/2. Что касается метров, то все по закону — не менее шести на человека. Люди, которые согласились на переезд, получили комнаты точно такого же размера, как и те, в которых жили. Некоторые даже в выигрыше оказались. Новые общежития в хорошем состоянии, в них делается текущий ремонт. Как только все бумаги будут у нас на руках, продолжим процесс расселения, — пояснил заместитель директора.