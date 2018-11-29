Reuters: Путин и Трамп планируют встретиться 1 декабря в Аргентине 6 29.11.2018, 12:16

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Встреча состоится в кулуарах саммита G20.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют встретиться 1 декабря в кулуарах саммита G20 в Аргентине. Об этом говорится в документе Кремля, который есть в распоряжении Reuters, сообщает "Гордон".

Сотрудник администрации президента России сообщил агентству 28 ноября, что президенты "будут искать выход из тупика в отношениях" и обсудят ситуации вокруг Сирии, Северной Кореи и Ирана.

На сайте Кремля 28 ноября отмечается, что на полях саммита запланированы "неформальные встречи главы российского государства в форматах БРИКС и РИК (Россия, Индия, Китай), а также двусторонние контакты с лидерами ряда стран".

"1 декабря пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Маурисио Макри. Лидеры обсудят текущее состояние и пути дальнейшего наращивания российско-аргентинского стратегического партнерства; состоится подписание двусторонних документов", – сказано в анонсе.

В последний раз Путин и Трамп встречались 16 июля в Хельсинки. Их переговоры длились 2 часа 10 минут.