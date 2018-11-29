«Выкатили счет в 15 тысяч рублей» 20 29.11.2018, 12:19

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Владельцы участков заплатят компенсации за коммуникации.

Сергей Ольшевский купил прошлым летом на аукционе участок в Столбцовском районе. Через год домик на нем был уже готов. «Попытались ввести его в эксплуатацию, и получили от местных чиновников ответ: чтобы ввести в эксплуатацию, нужно заплатить более 15 тысяч рублей компенсации бюджету, tut.by.

За то, что в 60-х годах прошлого века деревню электрифицировали». Как выяснилось, платить компенсацию за существующие в населенных пунктах коммуникации будут все, кто купил на аукционах участки после 1 апреля 2014 года.

Это кажется какой-то шуткой. Участки продаются с аукционов, но о таком «сюрпризе» никто будущим владельцам не рассказывал.

— В данных об участке было указано, что в самой деревне есть газ и электричество. Мы до покупки уточняли у организатора аукциона, какие будут доплаты сверх цены аукциона. Нам сказали: надо заплатить за рекламу и оформление документов. Все. Ни о каких компенсациях за то, что в деревне есть электричество, речи не шло.

Сергей говорит, стройку к электричеству не подключали, «питались» от генератора. Показывает акт ввода дома в эксплуатацию: под ним все подписи, кроме председателя комиссии. Вот письмо, которое Сергей получил от исполкома — в нем объясняется, что дом не примут, пока он не заплатит.

Отопление в доме планировалось электрическое, расчетная мощность — 9 кВт. Тариф компенсации за электроснабжение — 1720 рублей за каждый киловатт. Выходит, что заплатить надо больше 15 480 рублей!

Сергей прочитал постановление правительства, на которое ссылается райисполком. Сделал запрос энергетикам. Те прислали ответ: электрифицировали деревню в 60-е, реконструировали в 2009-м, тогда же поменяли провода по улице, где стоит дом (он, кстати, не крайний, соседи пользуются электричеством и реконструкцию сетей не оплачивали).

— То есть электрификация прошла в 60-е, в 2009-м поменяли провода и столбы… Мы потратили достаточное количество времени, нервов и прочих ресурсов на общение с чиновниками. Но воз и ныне там. Или плати, или живи на стройплощадке, — констатирует Сергей.

«Платить будут все»

Мы попросили прокомментировать ситуацию в Миноблисполкоме. Там отметили, что историю Сергея слышали и «ответ ему придет в установленном законом порядке».

Но выплачивать компенсации затрат на проектирование и строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры обязаны все, кто купил участки после 1 апреля 2014 года — с этого дня вступило в силу постановление № 298.

Каждый райисполком своим решением уже утвердил «показатели компенсации удельной стоимости затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры на 2018−2020 годы». Ознакомиться с ними можно на сайтах райисполкомов.

И если в деревнях Столбцовского района компенсация за 1 кВт оценена в 1720 рублей, то в самих Столбцах — в 238,9 рубля, в Минске — в 327,21 рубля. То есть если бы дом Сергея был в Минске, ему за 9 киловатт выставили бы счет меньше чем на 3000 рублей.

Объяснили и то, почему Сергей — «первый плательщик»: дома, которые построены на участках, проданных после 1 апреля 2014 года, только начинают вводиться в эксплуатацию. И с решениями по тарифам исполкомы не спешили. Например, решение Минского горисполкома датировано 6 сентября 2018 года. А Столбцовского — 28 августа 2018 года.

Компенсировать по тарифам нужно будет не только электрификацию населенного пункта, но и (если такие блага есть) водоснабжение, канализацию, газоснабжение, ливневую канализацию, и «объекты распределительной транспортной инфраструктуры» (в основном — дороги). За них, судя по тарифам, в Минске при участке в 15 соток нужно будет заплатить больше 9 тысяч рублей. А в Столбцовском — меньше 600 рублей. Правда, Сергей говорит, что ему не предлагали оплатить транспортную инфраструктуру.

В типовом решении исполкома указано: «Перечисление средств в счет возмещения затрат лицом, которому предоставлен земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов, одноквартирных, блокированных жилых домов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, строительства иных объектов на территории застройки, производится единовременно в течение срока строительства объекта строительства, установленного в проектной документации (но не позднее дня утверждения акта приемки объекта строительства в эксплуатацию), с учетом индексации.

Стоит уточнить, что люди, получавшие участки как нуждающиеся, от выплаты компенсаций за коммуникации освобождены. Не будут платить и те, кто приобрел участки до вступления в силу постановления Совмина.