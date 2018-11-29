Семья под Осиповичами спасает птиц: Только на еду для аистов и сов тратим $1,5 тысячи в месяц 3 29.11.2018, 12:31

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В частном приюте Столяровых – больше 70 крылатых, от ворон до страусов и лебедей.

Уже шесть лет супруги Александр и Жанна Столяровы лечат и выхаживают диких птиц, они вернули в природу более 300 крылатых. На свои деньги они открыли приют, куда привозят раненых птиц со всей Беларуси. Kp.by отправилaсь в гости.

Птицы в основном живут в вольерах

«Иногда привозят птиц и оставляют у калитки, не показываясь»

Дом Столяровых находится на окраине деревни Моисеевичи Осиповичского района. Когда журналисты спрашивают у местных дорогу, те они сразу смекают: «К птичкам едете? Туда!» Подъезжая к дому, журналисты слышат вороний крик - они на верном пути.

У ворот их встречают Александр, Жанна и их 5-летний сын Ратмир.

- Бывает, выйдешь к калитке - раненая птица лежит. Люди привозят и оставляют их, не показываясь, - говорит Александр. - Вся Беларусь к нам птиц везет. Иногда мы сами выезжаем. Почти все птицы пострадали из-за людей: в кого-то стреляли, кого-то сбили...

Участок Столяровых далеко от других, вместо асфальта здесь тропинки, рядом - деревья и поля.

Здесь около десяти вольеров для ворон, сов, галок, сорок, аистов, коршунов, даже страусов и лебедей. Началось все шесть лет назад с грача, которого предприниматели Александр и Жанна взяли по объявлению.

- Мы жили в квартире, но решили приобрести свой дом. У нас жил грач с перебитым крылом. Переехав сюда, мы поставили для него вольер, - рассказывает Жанна. - Потом решили помогать другим птицам. О нас узнали в «Эгиде» (организация защиты животных. - Авт.), волонтеры. К нам начали привозить птиц.

Александр - биолог по образованию - помогал жене-экономисту разбираться в орнитологии. И теперь она может ассистировать на операциях, легко ориентируется в названиях лекарств.

По соседству с вороны расположились сороки

«Нельзя взять птицу к себе - нужен акт об изъятии ее из природы»

Птиц становилось больше, и супруги решили оформить свой мини-приют как частную организацию помощи крылатым.

- Нельзя просто с улицы взять птицу к себе. Нужно вызывать комиссию из представителей МЧС, местной власти, ветеринара и др. Они подписывают акт об изъятии птицы из природы. И тогда вы имеете право ей оказывать помощь, отвезти в природоохранное учреждение, - объясняет Александр. - Здоровую птицу не изымают, нужна веская причина, например сломанное крыло. Раньше мы не оставляли у себя раненых птиц, ухаживали за птенцами, помогали воронам, грачам, сорокам - на них документы не нужны. А потом оформились как частное учреждение «Охрана природы».

Жанна по образованию экономист, однако теперь хорошо разбирается и в орнитологии

Чтобы денег хватало, супруги устроились на несколько работ, а также разводят домашних птиц, овец на продажу.

- Деньги идут на еду, лекарства, стройматериалы для вольеров. Одним аистам и совам в месяц покупаем 1400 мышей, а это около 3000 рублей! - говорит Жанна. - Это не считая остальных птиц. Нужно ставить новые вольеры, отапливаемые домики. Чтобы всех прокормить, работаем на двух-трех работах, консультируем по орнитологии. Нам помогают люди, но птиц становится больше, этого не хватает. Иногда приходится занимать деньги для операций.

«Птенцов нужно кормить каждые 15 минут с утра и до вечера»

Сейчас у Столяровых больше 70 постояльцев. Почти все они уже не вернутся в природу:

- Хотелось бы всех вылечить и отпустить, но птицы-инвалиды не приживутся в природе. Некоторые не могут ходить, летать, добывать пищу. Из всех лишь пару можно отправлять на вылет, - рассказывает Жанна. - За шесть лет мы вернули в природу около 300 птиц, в основном отпускаются птенцы. В период гнездования у нас одних стрижей было 27, а еще ласточки, совы! Каждый день везут. Мы выкармливаем, адаптируем к природе. Человек видит выпавшего из гнезда птенца, забирает к себе, мол, обратно класть его нельзя. Но это стереотип. Если положить его в гнездо, птица будет его кормить. Мы так многих аистов спасли.

За птенцами Александру и Жанне помогает ухаживать сын Ратмир. В семье шутят - будущий биолог растет.

- У него тоненькие пальчики, он может аккуратно в клюв класть еду. А ее птенцам надо давать каждые 15 минут с 6 утра до 8 вечера, - говорит Жанна. - В свои 5 лет он знает о птицах больше, чем какой-нибудь старшеклассник.

Сейчас у Столяровых больше 70 постояльцев.

Один аист лишился крыла, второго пришлось посадить на диету

Знакомство с постояльцами приюта начинаем с сов, которые уютно расположились на ветках в вольере.

- Вот этого ушастика привезли из Осиповичей, - рассказывает Жанна, указывая на небольшую сову. - Предпринимателю нужно было утилизировать битумные отходы, и он вылил их на дорогу. Туда забежала мышь, за ней подлетела сова - и застряла. Местные вытащили сову и привезли к нам. У него было 80% ожогов, думали, не выживет. Месяца три его выхаживали, он полгода обрастал - у него все слазило.

Сова попала в битум, у нее было 80% ожогов

Хозяева рассказывают, что птицы, пострадавшие на дороге, - обычное дело.

- Эту сову привезли из Бобруйска. Люди заметили, что несколько дней около дороги на одном и том же месте сидит сова. У нее было сломано крыло, все гнило... Привезли к нам. Теперь даже летает вольере! - говорит Жанна. - Но полноценно летать не будет, да и мышей не сможет ловить…

На корм для аистов и сов уходит порядка 3000 рублей в месяц

С наступлением морозов птиц переселяют в отапливаемые домики. Пока здесь обосновались аисты, полевой лунь и чайка, позже к ним присоединятся сороки, вороны, грачи, галки.

- Черного аиста забрали из Осиповичского района, - рассказывает Жанна. - Его сбил поезд, грибник нашел, позвонил в местную инспекцию МЧС. Аиста передали нам. Он был в бедственном положении, сражались за него два месяца. В итоге ветеринар решил, что крыло надо ампутировать…

Здесь же проходит лечение и тот самый аист Кузя, которого привезли из Марьиной Горки. Напомним, птенец выпал из гнезда, местная пара приютила его у себя, а на зиму отвезла в приют.

Здесь же проходит лечение и тот самый аист Кузя, которого привезли из Марьиной Горки, сейчас он на дивете

- У него цирроз печени и ожирение сердца. Всю зиму будет на диете, ему положено есть вдвое меньше, чем обычному аисту, - объясняет Жанна. - А в этого аиста под Воложином стреляли из пневматики, было сломано крыло. Он вряд ли полетит, а сломанное крыло - это приговор. Зато вон те два аиста, надеемся, полетят! Они окольцованные, с метрическими координатами, чтобы если что, их могли вернуть к нам.

Всего в у Столяровых живет три страуса. Их потомство будут продавать, чтобы содержать остальных птиц

Страус, который сбегал в белорусские леса, стал поспокойнее

Александр и Жанна держат на хоздворе и очень редких птиц - страусов. Среди них - герой новостных заголовков эму, который сбежал и двое суток блуждал по лесам.

- Наш бегун, - говорит Жанна и аккуратно подходит к страусу. - Рады, что смогли ее вернуть. Страусы - кочевники, они сами не возвращаются. Она сама вышла к людям, мы приехали и забрали ее. После побега ее поведение особо не поменялось, но поспокойнее стала. Здесь три страуса - две самки и самец. У них период полового созревания, самки борются за самца. Мы их сами купили. Когда появятся птенцы, будем их продавать, а деньги пойдут на содержание птиц.

Хозяева говорят, что сбежавший страус эму сейчас стал поспокойнее

По соседству со страусами живут лебеди.

- Лебедь был истощен и обезвожен, у него были обморожены лапы, сломано крыло, - вспоминает Александр. - Он сам вышел к людям, те обратились в местную инспекцию, а там уже передали нам. Он даже не держал голову, не мог ходить. Крыло пришлось все равно ампутировать, зато чувствует он себя лучше.

У этого лебедя ампутировано крыло

Не только диким птицам помогает семья Столяровых.

- Как-то нашли трехлапого кота. Стали выхаживать, пристроили одной женщине. А у нее на балконе жил вороненок - мы и поменялись, - улыбается Жанна. - В Осиповичах 11-летний мальчик выколол глаза кошке, она ослепла. Мы написали заявление в милицию, идет разбирательство. Кошку назвали Лаской, сейчас она живет у добрых людей.

Некоторые добрые люди помогают приюту «Охрана природы» деньгами, но супруги говорят, что рады любой помощи - в строительстве или уборке вольеров, уходе или кормлении крылатых.