«Спалились» на Браудере Телеграм-канал «СерпомПо»

29.11.2018, 13:05

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Уильям Браудер

Фото: AFP

И вот, пришло понимание.

Мы все не могли понять причину, почему Гепрокуратура России так безумно возбудилась делами на Браудера? Как будто кипятком их ошпарили. Почему, спустя 9 лет, обвинила его в том, что он отравил Магнитского алюминием? И не только его. В чем причина этого трэша? Зачем российским прокурорам этот Браудер, который давно не в России?

И вот, пришло понимание.

Только что прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения Danske Bank за отмывку денег из России, Азербайджана и Молдавии. Через эстонское отделение этого банка. За период «вставания с колен» - с 2007 по 2016-й было прокачано около 13 млрд. евро. Надо полагать, что большая часть – из России.

Стукнул про отмывку денег из России через Danske Bank Браудер. В августе 2018 года. Ну и «процесс пошел» - к ноябрю доехал до обвинений. Быстро они.

И вот в ноябре в России встала на дыбы российская Генпрокураура. Против Браудера. Во всю свою дурь.

Глупые люди. Те, кто отдал Гепрокуратуре приказ. Лучше бы сидели тихо.

Все равно ничего уже нельзя сделать – обвинения предъявлены, расследование проведено.

Но зато теперь всем становится понятен круг потенциальных фигурантов, которые отмывали деньги через Danske Bank.

Задайте себе вопрос – кто в России может приказать Генпрокуратуре возбудить дело против Браудера?

Круг эти лиц узок. «Страшно далеки они от народа»... И сидят они где-то под звездами московского Кремля. Или в ближайших его окрестностях.

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