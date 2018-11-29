Витебский активист добился возвращения своего бело-красно-белого флага 5 29.11.2018, 13:29

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Андрей Кешенюк

В поисках справедливости он дошел до Верховного суда.

Обратившись в Верховный суд, житель Витебскa Андрей Кешенюк добился возвращения ему бело-красно-белого флага, изъятого согласно постановлению по возбужденному против него административному делу, пишет витебская «Весна».

Остальная часть постановления председателем Верховного суда оставлена без изменений.

Событие, которое привело к судебному разбирательству в отношении общественного активиста, произошло на следующий день после столетнего юбилея Белорусской Народной Республики. Андрей Кешенюк решил поздравить сотрудников витебского Белтелекома с этой важной для белорусской нации датой. С утра 26 марта он ждал своих бывших коллег у входа в здание предприятия. В руках он держал бело-красно-белый флаг. Поздравить как следует не удалось. Вскоре активиста задержали.

По мнению правоохранителей, своими действиями он «нарушил закон о массовых мероприятиях», да еще «не подчинился законным требованиям милиции». Постановлением судьи Первомайского райсуда Витебска активист был оштрафован на 4 базовые величины (98 рублей) по части 1 статьи 23.34 КоАП и на 6 базовых (147 рублей) по статье 23.4. Общая сумма штрафа составила 245 рублей. Флаг и древко были изъяты.

18 апреля областной суд, в котором Андрей Кешкнюк оспаривал решение районного суда, оставил административное взыскание без изменений.

В поисках справедливости витебский активист дошел до Верховного суда. 12 ноября председатель Верховного суда Валентин Сукало рассмотрел в порядке надзора административное дело Андрея Кешeнюка и постановил исключить из решений суда Первомайского района Витебска и Витебского областного суда упоминание о конфискации вещественных доказательств. Ведь такое административное взыскание не предусмотрено ни одной из статей, по которым активист был привлечен к административной ответственности.

Как Андрей Кешенюк объяснил:

- Меня несколько удивляет и немного радует, что отменили прежние постановления относительно конфискации моего имущества: флага и древко. А так - все было понятно заранее. Что можно было ожидать от этой системы? Я и не ожидал ничего. Хотя Верховный суд - это другой уровень. Не знаю, какие подводные течения влияют на положительные решения, но говорят, чудеса случаются. В моем случае чуда не случилось. Наверное, течения двигались как обычно.

Имея на руках постановление буду писать заявление о возвращении моего флага и древко.