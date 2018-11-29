Порошенко призвал НАТО направить военные корабли в Азовское море 4 29.11.2018, 13:36

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Петр Порошенко

Путин хочет аннексировать новые территории.

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море. Он этом он сказал в интервью немецкой газете Bild, передает gordonua.com.

По словам Порошенко, подобный шаг НАТО послужил бы поддержкой Украине в свете обострения конфликта с Кремлем после захвата Россией украинских кораблей около Керченского пролива.

Порошенко отметил, что президент России Владимир Путин "хочет аннексировать Азовское море". Он добавил, что единственный язык, который понимает глава Кремля, – это "сплоченность западного мира".

Украинский президент заявил, что Германия входит в число наиболее близких союзников Украины.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных украинцев трое получили ранения.

Военная прокуратура Южного региона Украины сообщила о подозрении восьмерым военнослужащим РФ, причастным к захвату украинских кораблей, им вменяют статьи Уголовного кодекса "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "покушение на умышленное убийство".

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Порошенко подписал закон 28 ноября.