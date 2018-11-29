Фотофакт: В Австралии вырос двухметровый бык и этим спас себе жизнь 3 29.11.2018, 13:50

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Внушительные размеры сыграли на руку быку.

На ферме в Западной Австралии живет бык ростом 194 см. Из-за гигантских размеров его не могут отправить на бойню.

Быка голштино-фризской породы зовут Никерс (Knickers), ему семь лет, пишет «Вокруг света».

Его сразу видно в стаде: по размерам ему нет равных. В то время как средний рост быков этой породы составляет 145 см, а вес – 1200 кг, Никерс вырост до 194 см и весит 1400 кг.

Такие внушительные размеры сыграли на руку быку. Когда владелец фермы Джефф Пирсон решил отправить Никерса на бойню, оказалось, что это невозможно – он слишком большой.

«Это было бы слишком сложно. Его бы просто не приняли на скотобойне», – говорит Пирсон.

Никерса просто оставят жить на ферме, пока он не умрет естественной смертью.

Несмотря на свои огромные размеры, австралийский бык не является рекордсменом. Самым большим быком в мире является итальянский Беллино, который вырос до 2,027 м.