Фотофакт: В Австралии вырос двухметровый бык и этим спас себе жизнь

Фотофакт: В Австралии вырос двухметровый бык и этим спас себе жизнь3
- 29.11.2018, 13:50
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Внушительные размеры сыграли на руку быку.
На ферме в Западной Австралии живет бык ростом 194 см. Из-за гигантских размеров его не могут отправить на бойню.
Быка голштино-фризской породы зовут Никерс (Knickers), ему семь лет, пишет «Вокруг света».
Его сразу видно в стаде: по размерам ему нет равных. В то время как средний рост быков этой породы составляет 145 см, а вес – 1200 кг, Никерс вырост до 194 см и весит 1400 кг.
Такие внушительные размеры сыграли на руку быку. Когда владелец фермы Джефф Пирсон решил отправить Никерса на бойню, оказалось, что это невозможно – он слишком большой.
«Это было бы слишком сложно. Его бы просто не приняли на скотобойне», – говорит Пирсон.
Никерса просто оставят жить на ферме, пока он не умрет естественной смертью.
Несмотря на свои огромные размеры, австралийский бык не является рекордсменом. Самым большим быком в мире является итальянский Беллино, который вырос до 2,027 м.
Knickers, a Holstein Friesian steer, is a bovine behemoth that sticks out from the herd. #7News pic.twitter.com/oazuaW0SWj— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 27 ноября 2018 г.