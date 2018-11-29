Пираты Кремля 5 Иван Яковина

29.11.2018, 13:58

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Путин и его люди мечтают сделать Азовское море внутренним озером.

Мир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг конфликта в Керченском проливе. Сейчас он перешел из чисто военного в дипломатическое и юридическое русло. И там с каждым днем все больше интересного.

Россияне арестовали захваченные украинские корабли и моряков, а теперь собираются их судить по обвинению в незаконном пересечении границы. И это само по себе очень странно.

Смотрите. По нормам морского международного права, которых придерживается весь мир, включая Россию, и гражданские суда, и военные корабли имеют право ходить по чужим территориальным водам. Это не запрещено и легально. Нарушением границы не считается.

Там есть несколько условий. Входя в чужие территориальные воды, плавсредство не должно останавливаться, резко менять курс, ловить рыбу, кого-то высаживать или подбирать на борт, стрелять, торговать и так далее. Проще говоря, пока корабль идет себе спокойно по своему курсу и ничего больше не делает, он вообще никаких законов не нарушает.

Есть еще одно ограничение: хозяева территориальных вод могут сказать, что завтра или послезавтра, например, такой- то район моря будет закрыт для проведения, скажем, военных учений.

Соответствующее объявление с координатами и временем проведения этих учений заранее публикуется в специальных общемировых изданиях, чтобы никто в эту зону не заходил – просто ради безопасности. А если кто-то зайдет, то его предупредят и сопроводят на выход. Специально стрелять по нарушителю никто не будет.

Никаких объявлений об ограничении судоходства в Керченском проливе, конечно, нигде и никем не публиковалось. Россия сейчас говорит, что заранее запретила проход через пролив, но это неправда. Весь мир знает, что такого не было.

Более того, никакого специального разрешения для прохода в Керченский пролив украинским кораблям не требуется! По российско-украинскому договору об Азовском море и об этом самом проливе, они являются внутренними водами РФ и Украины. Корабли обеих стран имеют полное право ходить там в любое время и в любом направлении – без всяких там разрешений.

Соответственно, с украинской стороны все было в пределах закона. Подчеркну: даже российского закона! Тот, кто дал приказ на захват украинских кораблей, скорее всего, просто не знал тонкостей морского права. Вероятнее всего, это был Владимир Путин. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из радиоперехвата бесед российских моряков.

Путин, скорее всего, спросил: "Вошли ли украинские корабли в подконтрольную РФ 12-мильную зону?" Ему честно ответили, что да, вошли. Он тут же решил, что это нарушение границы и отдал приказ задержать украинцев. Если надо, то применить силу. При том, что еще раз повторю: даже российские законы тут не были нарушены!

За украинцами погнались в открытое море. И тут – самое важное. Ничем не спровоцированная стрельба по иностранным кораблям и абордаж, да еще и в нейтральных водах – это еще какое нарушение закона. Это – прямой акт пиратства. Вроде сомалийского.

Все эти действия со стороны России имели бы смысл и поддавались бы логике только в одном случае: если бы она официально была в состоянии войны с Украиной. Тогда все встает на свои места – и стрельба в открытом море, и абордаж. Москва же никак не хочет признавать себя такой стороной.

Таким образом, получается, что из-за незнания Путиным морского права Россия совершила акт самого настоящего пиратства в международных водах. Ядерная держава поставила себя на одну доску с сомалийскими бандитами. Теперь, кстати, будет еще и выкуп требовать – и за корабли, и за экипаж. Видимо, для полного сходства с африканским прототипом.

Тут важно вот что: сомалийские джигиты, занявшись морским грабежом, поставили себя вне рамок международного морского права – общего для всей планеты. Поэтому по ним кто угодно может стрелять, их убивать, а их корабли отнимать.

Теперь в этом же положении оказалась и Россия. Международное морское право она не признает. Общепринятые законы не соблюдает, занимается пиратством. Именно поэтому теперь любая страна мира может совершенно спокойно делать с российскими кораблями то же, что они сами сделали с украинскими.

Условно говоря, идет через пролив Ла-Манш какой-нибудь российский эсминец. Тут к нему подходят британские корабли и сообщают: ты зашел в наши воды, поэтому арестован вместе со всем экипажем. Попробуешь дернуться – открываем огонь на поражение.

Москва начнет протестовать, говорить: да они же просто шли своим курсом, никого не трогали, а проход по Ла-Маншу разрешен международным морским правом. В ответ всегда можно сказать: "Для всех остальных – да. А для вас – нет. Забыли, что вы в Черном море учудили? Все, арест".

То же самое можно сделать и в Босфоре, и в Дарданеллах. Там российские военные корабли ходят постоянно – у них много дел на Средиземном море, в Сирии и Ливии.

На самом деле, только такие меры воздействия способны хоть как-то вкрутить на место мозги Владимира Путина и его миньонов. Другие аргументы они просто не понимают.

Поэтому, конечно, сейчас очень большие надежды на НАТО и готовность альянса действовать жестко. Генсек Йенс Столтенберг уже заявил, что действия РФ "не останутся без последствий".

Хотелось бы надеяться! Ибо если не принять меры сейчас, то Москва точно сядет на голову вообще всем. Потом будет гораздо сложнее.

Если бы президентом США был нормальный политик, то Путина уже заставили бы платить за свои действия. Для американской политики свобода судоходства – это главная ценность в мире. Ценнее, чем нефть и демократия. За помехи в свободе судоходства американцы легко могли бы, например, арестовать все суда, которые сейчас строят "Северный поток-2".

Однако в Белом доме сидит оранжевое чучело по имени Дональд Трамп, которое очень любит Путина. Он уже сказал, что плохая ситуация в Черноморско-Азовском бассейне должна как-то сама собой разрешиться. Трамп – это действительно беда – и для Америки, и для Украины, и для всего остального мира.

Понимаете, если ничего сейчас не делать, то агрессивность Москвы лишь вырастет. И один из возможных вариантов развития событий выглядит совсем неприятно.

Коридор в Крым

В самом начале войны на Донбассе одной из главных задач российской власти была оккупация части Украины и создание так называемой "Новороссии" вдоль побережья Азовского и Черного морей.

Эта зона контроля нужна Москве для получения сухопутного коридора в Крым, а также в Приднестровье. Если бы это получилось сделать, то вся остальная Украина Путину была бы уже не очень-то и нужна.

Однако, к счастью, этот план был сорван, российское наступление остановилось под Мариуполем. Но сама идея никуда не делась.

Разговоры о "коридоре в Крым" время от времени появляются в российских СМИ. Ватные идеологи очень недовольны тем, что он так и не был создан еще в 2014 году. Сейчас же их все больше беспокоит сохранение украинского контроля над Азовским побережьем.

Смотрите: Украина сейчас активно строит военно-морскую базу в Бердянске. Эта база будет ужасным раздражителем для Москвы. Особенно если туда, в Азовское море начнут ходить натовские военные корабли.

Путин и его люди мечтают сделать Азовское море своим внутренним водоемом. Собственно, именно поэтому Украине перекрывают туда доступ, душат торговые порты и мешают создать полноценную военную базу, нападая на идущие в Бердянск корабли.

Тактическая цель – сделать Приазовье максимально бедным, депрессивным, малонаселенным регионом с максимальным уровнем недовольства властью. Стратегическая – захватить его.

По мнению российского военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, уже этой зимой резко увеличивается риск начала российского военного наступления на Мариуполь - Бердянск - Чонгар.

Американский Конгресс и европейцы сейчас планируют ввести новые, очень жесткие санкции против российской экономики. Если они вступят в силу, она будет почти разрушена.

В этой ситуации Путину останется лишь серьезно повысить ставки вовне страны и одновременно попытаться сплотить народ вокруг себя внутри России. Терять ему будет особо нечего, а война все спишет.

Кроме того, ситуация на внешней арене к январю для него сложится довольно благоприятно. Во всем мире – Рождество и Новый год, в Украине будет предвыборная неразбериха и грязная политическая война всех против всех.

Дружественный Путину Трамп вмешиваться в ситуацию не станет. Он уже, в общем, сказал: "Разбирайтесь сами". Москве именно это и нужно.

Остается Европа. Но там сейчас все заняты Brexit, во всем Евросоюзе уже в мае пройдут выборы в Европарламент. Сейчас очень велики шансы, что победят на этих выборах правые и левые популисты.

В этих условиях Украине придется надеяться только и исключительно на себя. Никакой помощи извне ожидать не приходится.

И вы знаете, если Фельгенгауэр прав, то военное положение могло бы и пригодиться. Жаль только, что Путин точно знает, когда именно оно закончится.

Но, будем надеяться, что российский военный эксперт просто сгущает краски, и никакого масштабного нападения этой зимой не будет.

Иван Яковина, «Новое время»