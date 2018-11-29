Меркель: Мы вводим санкции против РФ за нарушение международного права 5 29.11.2018, 14:17

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Фото: AFP

Канцлер Германии обсудит этот вопрос на саммите G20.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад вводит санкции против России, чтобы встать на защиту международного права, и добавила, что она будет рассматривать вопрос Азовского моря с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Аргентине.

Об этом пишет Reuters (перевод – eurointegration.com.ua).

"Мы не применяем санкции против России ради санкций, мы вводим санкции, чтобы четко определить, что страны, даже если их территориальное расположение сближает их с Россией, имеют право на собственное развитие", - сказала она на немецко-украинской конференции в Берлине. "Это принципы международного права", - добавила руководительница немецкого правительства.

По информации немецкого издания Die Welt, Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива. Известно, что 6-7 стран ЕС рассматривают дальнейшие санкции в отношении России.

Карин Кнайссль, глава МИД Австрии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, заявила, что дальнейшее введение антироссийских санкций в связи с обострением конфликта между РФ и Украиной будет зависеть от оценки фактов инцидента и поведения обеих сторон.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что в ЕС продолжаются дискуссии относительно новых санкций против России.

Напомним, 31 июля Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительство моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым.