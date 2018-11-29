Признание Путина обрушило цены на нефть 1 29.11.2018, 14:38

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Правитель РФ выступил на форуме «Россия зовет!».

Цены на нефть возобновили падение после трехдневной паузы на фоне заявлений президента России Владимира Путина, который просигнализировал нежелание сокращать добычу, чтобы сбалансировать рынок, сообщает finanz.ru.

Чуть больше чем за сутки котировки Brent рухнули на 3,64 доллара, или 5,9%, и на торгах в четверг январские фьючерсы скатились до нового минимума с октября 2017 года - 57,78 доллара за баррель.

Фьючерсы на американский сорт WTI упали ниже 50 долларов впервые за 13 месяцев - контракты на январь заключались в Нью-Йорке по 49,41 доллара за бочку, теряя 22% с начала месяца и 34% по сравнению с пиками, показанными в начале октября.

По данным МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, рынок нефти снова находится в режиме избыточной добычи, объем которой оценивается от 1 до 1,4 млн баррелей в сутки (на 2019 год).

Но Россию устраивает нефть по 60 за баррель, заявил Путин в среду, выступая на форуме «Россия зовет!».

Эта цена «сбалансированная и справедливая», сказал президент, добавив, что сланцевая добыча в США рентабельна при 35-45 долларов за бочку, и исходя из этого уровня (40 долларов) сверстан российский бюджет.

Заявления Путина рынок воспринял как «сигнал что при текущих ценах Россия не настроена на активное снижение добычи», говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Убрать с рынка 1,4 млн баррелей в сутки предложила Саудовская Аравия, но, по данным Reuters, в правительство РФ такой подход назвали «несистемным».

Спасть же рынок в одиночку королевство не намерено, подчеркнул глава саудовского Минэнерго Халед аль-Фалих накануне после переговоров с министрами Ирака, Нигерии и Ливии.

Нигерийский министр нефти Эммануэль Качикву по итогам встречи сказал, что еще слишком рано говорить о том, будет ли Нигерия участвовать в сокращении добычи.

Хотя российский бюджет формально сверстан с ценой нефти в 40 долларов, реальная точка балансировки выше - это 59,3 доллара на текущий год и 48,8 доллара на следующий, оценивают эксперты АКРА.

На 2020-й год «точка кипения» находится на уровне 50,6 доллара за баррель, на 2021-й год - 51,2 доллара. Ниже этого уровня в бюджете возникает дыра, финансировать которую придется либо за счет долга, либо проедая ФНБ.

«В ближайшее время рынок будет ждать сигналов от встреч лидеров стран России, Саудовской Аравии и США на саммите G20, а также решения стран-производителей нефти, которое должно быть принято в рамках встреч ОПЕК и ОПЕК+ 5-7 декабря», - напоминает аналитик Nordea Денис Давыдов.